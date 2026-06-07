Koń zrzucił jeźdźca i uciekł. Ułani proszą o pomoc!

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Koń / autor: pixabay.com
Koń / autor: pixabay.com

Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego prosi o pomoc w odnalezieniu konia Amaranta. Zwierze zrzuciło jeźdźca i uciekło.

Jak czytamy na rmf24.pl, członkowie Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. Józefa Piłsudskiego proszą o pomoc w odnalezieniu konia Amaranta, który uciekł wczoraj około godziny 14.

Jazda w terenie zakończyła się dla jednego z ułanów nieszczęśliwym wypadkiem – spadł z konia, a wystraszone zwierzę puściło się galopem.

Maści skarogniadej”

Zdarzenie miało miejsce w okolicach kanału odpływowego Wisły, niedaleko mostu, którym dojechać można na osiedle Branice.

Amarant ma 12 lat i jest maści skarogniadej. W kłębie mierzy około 165 cm. To koń reprezentacyjny, który regularnie bierze udział w uroczystych defiladach w Krakowie i na terenie całej Małopolski

— czytamy na rmf24.pl.

Zwierze uciekło ubrane w kulbakę, ogłowie kawaleryjskie oraz granatowy czaprak. Posiadający informacje o koniu proszeni są o pilny kontakt pod nr: 603 961 591. Siedziba ułanów znajduje się w krakowskiej Mogile.

xyz/rmf24

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