Koń zrzucił jeźdźca i uciekł. Ułani proszą o pomoc!

Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego prosi o pomoc w odnalezieniu konia Amaranta. Zwierze zrzuciło jeźdźca i uciekło.
Jak czytamy na rmf24.pl, członkowie Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. Józefa Piłsudskiego proszą o pomoc w odnalezieniu konia Amaranta, który uciekł wczoraj około godziny 14.
Jazda w terenie zakończyła się dla jednego z ułanów nieszczęśliwym wypadkiem – spadł z konia, a wystraszone zwierzę puściło się galopem.
„Maści skarogniadej”
Zdarzenie miało miejsce w okolicach kanału odpływowego Wisły, niedaleko mostu, którym dojechać można na osiedle Branice.
Amarant ma 12 lat i jest maści skarogniadej. W kłębie mierzy około 165 cm. To koń reprezentacyjny, który regularnie bierze udział w uroczystych defiladach w Krakowie i na terenie całej Małopolski
— czytamy na rmf24.pl.
Zwierze uciekło ubrane w kulbakę, ogłowie kawaleryjskie oraz granatowy czaprak. Posiadający informacje o koniu proszeni są o pilny kontakt pod nr: 603 961 591. Siedziba ułanów znajduje się w krakowskiej Mogile.
xyz/rmf24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/762123-kon-zrzucil-jezdzca-i-uciekl-ulani-prosza-o-pomoc
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