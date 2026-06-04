Podczas dni świątecznych i weekendów pomoc medyczną można uzyskać w dowolnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia są bezpłatne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Nie obowiązuje rejonizacja ani skierowanie na wizytę.
W czwartek (święto Bożego Ciała) oraz w sobotę i niedzielę placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą działać całodobowo. W dni powszednie pomoc tam można uzyskać od godziny 18:00 do 8:00 rano następnego dnia.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa podobnie do podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz dyżurujący może udzielić porady stacjonarnie i telefonicznie. Aby skorzystać z pomocy, należy zgłosić się do dowolnej, najbliższej miejscu zamieszkania lub pobytu placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Takiej wizyty nie trzeba rezerwować - jest ona dostępna bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia.
Kiedy można zgłosić się do lekarza?
Do lekarza można zgłosić się w przypadku nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia bez objawów bezpośredniego zagrożenia życia, braku poprawy mimo zastosowania domowych sposobów lub leków dostępnych bez recepty, a także wtedy, gdy istnieje obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej może istotnie pogorszyć stan pacjenta, w razie zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej, infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką, bólów brzucha nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych, bólów głowy nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych, biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku.
W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uzyskać można poradę lekarską, zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki), zwolnienie lekarskie w uzasadnionych przypadkach oraz e-receptę.
Placówki nocnej i świątecznej pomocy nie realizują wizyt kontrolnych w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, nie wydają recept na stałe leki w związku z chorobą przewlekłą ani zaświadczeń o stanie zdrowia.
Adresy przychodni dostępne są na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest wizyta lekarska w domu pacjenta.
Doraźna pomoc stomatologiczna
Podczas świąt dostępna jest również doraźna pomoc stomatologiczna. Obejmuje m.in. usunięcie zęba, znieczulenie, opatrunek leczniczy, trepanację martwego zęba. Dyżurujące gabinety przyjmują pacjentów w nagłych przypadkach: w dni powszednie od 19.00 do 7.00 następnego dnia oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy - całodobowo. Mapa dyżurujących placówek dostępna jest na stronie nfz.gov.pl.
W razie zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe (SOR). Pomagają one osobom w stanach ciężkich (np. wypadek, uraz, zatrucie, krwawienie z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych), których następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub utrata życia. O kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz stan zdrowia oceniony przez personel medyczny. Do tych placówek pacjent może zgłosić się bez skierowania, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Adresy placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dostępne są w serwisie NFZ i Ministerstwa Zdrowia: pacjent.gov.pl.
W razie bezpośredniego nagłego zagrożenia życia lub zdrowia należy wezwać zespół ratownictwa medycznego (numery 112 lub 999).
Informacji o świadczeniach udziela bezpłatna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, tel.: 800-190-590.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761837-gdzie-szukac-pomocy-medycznej-w-dlugi-weekend
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