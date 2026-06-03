Nowe przepisy zmieniają codzienność rodzin! „Dajcie przykład!”

Dziś wszedł w życie obowiązek stosowania kasków ochronnych przez dzieci do 16. roku życia przy poruszaniu się rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną bądź tzw. urządzeniem transportu osobistego.
„Kask często ratuje życie”
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział dziennikarzom na konferencji w Warszawie, że tym wprowadzonym zmianom przyświeca cel - jak najmniej wypadków z ciężkimi obrażeniami ciała w tym głowy i jak najmniej, a najlepiej wcale wypadków ze skutkiem śmiertelnych.
Kask ochronny w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, wypadku bardzo często ratuje życie, a bardzo często ratuje młodego człowieka przed ciężkimi obrażeniami. Nie mamy wątpliwości, że kask ochronny dotyczy nie tylko zdrowia i życia młodych ludzi, ale każdego człowieka, również tego w dostojnym wieku
— powiedział.
Jak uniknąć niezręcznych pytań?
Oczywiście dzisiaj zachęcam także rodziców, dziadków, każdego, kto podróżuje z dzieckiem, przede wszystkim, żeby unikał takiego pytania: dziadku, mamo, tato, dlaczego ja jadę w kasku, a ty jedziesz bez kasku
— mówił, apelując, by starsi, których obowiązek nie dotyczy dawali przykład dzieciom i młodzieży.
Zaznaczył, że ma świadomość, iż każdy obowiązek nie zawsze spotyka się z entuzjazmem, ale tu chodzi o rzecz najważniejszą, o zdrowie i życie naszych najbliższych, o życie i zdrowie najmłodszej części społeczeństwa. Dziękował też wszystkim, którzy mieli udział w powstaniu tej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym.
„Dzieci będą bezpieczniejsze”
Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak podkreślała wagę nowego nakazu, przypominając wszystkie sytuacje, kiedy dzieci na skutek wypadków trafiały do szpitala, kiedy walczyły o życie, ale o to życie walczyły także całe rodziny.
Dzieci po prostu będą bezpieczniejsze, (…) będą miały szansę na dzieciństwo, bo niestety, kiedy dochodzi do wypadków, dzieci czasami nie mają szansy na to dobre, bezpieczne i szczęśliwe dzieciństwo
— mówiła, dziękując za nowy przepis.
65 tys. kasków od resortu
Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec poinformował, że resort zamówił 65 tys. kasków, które mają trafić do wszystkich szkół w Polsce dla czwartych klas - uczniów, którzy będą w tym roku zdawać egzamin na kartę rowerową. Przypomniał, że tak się złożyło, że 3 czerwca przypada ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Roweru.
Chcemy, żeby było bezpieczniej i mam nadzieję, że wszyscy, nie tylko dzieci, tak jak powiedział pan minister, ale również dorośli wezmą sobie do serca to, że kask na głowie to jest po prostu bezpieczeństwo
— dodał Bukowiec.
Statystyki wypadków
Co prawda statystyki wypadków od 2016 roku do 2025 pokazują, że bezpieczeństwo w Polsce znacząco poprawia się, ale mimo to w ubiegłym roku było 1660 ofiar śmiertelnych na polskich drogach w tym 155 rowerzystów i 11 użytkowników elektrycznych hulajnóg
— mówił wiceszef policji nadinsp. Roman Kuster.
Według niego te liczby nie pozwalają cofnąć się o krok i wierzy, że chroniąc osoby najmłodsze edukacja pójdzie dalej i w kaskach będą jeździć też osoby starsze. Przypomniał, że sami użytkownicy hulajnóg są sprawcami większości - 60 proc. - wypadków śmiertelnych, a w przypadku rowerzystów ten odsetek, to 35 proc.
Ostrzeżenie dla rodziców ws. mandatów
Dlatego policja na początku będzie informować o nowych przepisach, ale za jakiś czas „niewątpliwie będzie sięgać po bloczki mandatowe” w stosunku do rodziców, do opiekunów prawnych zapowiedział.
Będziemy respektować to tak naprawdę na twardo
— dodał nadinsp. Kuster.
Za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez wymaganego kasku ponosi osoba mająca obowiązek opieki lub nadzoru nad dzieckiem, a grzywna za to może wynieść do 100 zł. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadza też m.in. nowe zasady przewożenia dzieci na rowerach i przyczepkach rowerowych.
Od trzech miesięcy obowiązuje inna zmiana - zakaz kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzenia transportu osobistego (np. segway, deskorolka elektryczna) przez dzieci do 13. roku życia.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761800-nowe-przepisy-zmieniaja-codziennosc-rodzin-dajcie-przyklad
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