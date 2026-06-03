To dotyczy niemal całej Polski! IMGW ostrzega

  • Kraj
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla dziewięciu województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Prognozuje się opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h.

Dla woj. opolskiego i śląskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego alert I stopnia przed burzami rozpocznie się w środę o godz. 13 i potrwa do godz. 21 tego samego dnia. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Wiele godzin burz

Z kolei dla woj. małopolskiego i podkarpackiego oraz części woj. świętokrzyskiego ostrzeżenia I stopnia przed burzami zaczną obowiązywać od godz. 14 i potrwają do godz. 21 w środę.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad

– czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali, przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

PAP/mly

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych