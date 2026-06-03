To dotyczy niemal całej Polski! IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla dziewięciu województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Prognozuje się opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h.
Dla woj. opolskiego i śląskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego alert I stopnia przed burzami rozpocznie się w środę o godz. 13 i potrwa do godz. 21 tego samego dnia. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.
Wiele godzin burz
Z kolei dla woj. małopolskiego i podkarpackiego oraz części woj. świętokrzyskiego ostrzeżenia I stopnia przed burzami zaczną obowiązywać od godz. 14 i potrwają do godz. 21 w środę.
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad
– czytamy w komunikacie.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali, przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761747-to-dotyczy-niemal-calej-polski-imgw-ostrzega
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