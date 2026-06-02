Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące szklanek dostępnych w sieci sklepów KiK. W wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono migrację z nich niebezpiecznych metali ciężkich – ołowiu i kadmu.
Ostrzeżenie dotyczy szklanek o numerze partii: 251216-3 12212075631003000100 P278285 – 1221207/003. Dystrybutorem towaru w Polsce jest spółka KIK Textil Sp. z o.o.
Dystrybutor z ostrożności wycofał produkt ze sprzedaży, trwają ustalenia dotyczące badań produktu przed wprowadzeniem go na rynek
— poinformowano w komunikacie.
Poważne zagrożenie dla zdrowia
GIS zaapelował do klientów, którzy kupili produkt o wskazanych numerach partii, aby bezwzględnie nie używali go do żywności. Związki ołowiu i kadmu uwalniające się z obrzeża naczyń stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiadomiły dystrybutora o zaistniałej sytuacji i monitorują proces wycofania produktu.
PAP/tt
