Do szokującego zdarzenia doszło w powiecie łęczyńskim na Lubelszczyźnie, gdzie 47-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej miał oblać benzyną i podpalić dwudziestokilkuletniego mężczyznę. Ofiara w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Sprawca został zatrzymany przez policję i obecnie przebywa w policyjnym areszcie. „Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej podjął decyzję o zwolnieniu żołnierza z terytorialnej służby wojskowej” - czytamy w komunikacie rzecznika DWOT.
Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji w powiecie łęczyńskim. Dwóch młodych mężczyzn naprawiało samochód, gdy w pewnym momencie pojawił się ojciec jednego z nich. Między 47-letnim żołnierzem WOT, a kolegą jego syna doszło do ostrej kłótni. W jej wyniku 47-latek oblał dwudziestokilkulatka benzyną i podpalił. Młodzieniec trafił do szpitala specjalizującego się w leczeniu ciężkich oparzeń. Jego stan jest ciężki.
Sprawca próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję po krótkim pościgu. Mężczyzna w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu.
W związku z tym szokującym incydentem, Wojska Obrony Terytorialnej wydały oficjalny komunikat, w którym poinformowano o natychmiastowym zwolnieniu żołnierza ze służby.
W dniu 31 maja 2026 r. doszło do zatrzymania żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie – Wydział do spraw Wojskowych, który realizuje dalsze czynności procesowe
— poinformowano.
Zdarzenie to nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych ani realizacją zadań wojskowych. Niezależnie od prowadzonych czynności, Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej podjął decyzję o zwolnieniu żołnierza z terytorialnej służby wojskowej
— czytamy.
W Wojskach Obrony Terytorialnej nie ma miejsca na zachowania godzące w dobre imię Sił Zbrojnych RP, munduru wojskowego oraz wartości, które powinny cechować żołnierza.
— zaznaczono w komunikacie.
kk/X/RMF24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761660-szokujace-zolnierz-wot-oblal-benzyna-i-podpalil-mezczyzne
