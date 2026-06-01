Szokujące wydarzenie! Żołnierz WOT oblał benzyną i podpalił mężczyznę

  • Kraj
  • opublikowano:
47-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej miał oblać benzyną i podpalić dwudziestokilkuletniego mężczyznę. / autor: Fratria/X
47-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej miał oblać benzyną i podpalić dwudziestokilkuletniego mężczyznę. / autor: Fratria/X

Do szokującego zdarzenia doszło w powiecie łęczyńskim na Lubelszczyźnie, gdzie 47-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej miał oblać benzyną i podpalić dwudziestokilkuletniego mężczyznę. Ofiara w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Sprawca został zatrzymany przez policję i obecnie przebywa w policyjnym areszcie. „Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej podjął decyzję o zwolnieniu żołnierza z terytorialnej służby wojskowej” - czytamy w komunikacie rzecznika DWOT.

Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji w powiecie łęczyńskim. Dwóch młodych mężczyzn naprawiało samochód, gdy w pewnym momencie pojawił się ojciec jednego z nich. Między 47-letnim żołnierzem WOT, a kolegą jego syna doszło do ostrej kłótni. W jej wyniku 47-latek oblał dwudziestokilkulatka benzyną i podpalił. Młodzieniec trafił do szpitala specjalizującego się w leczeniu ciężkich oparzeń. Jego stan jest ciężki.

Sprawca próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję po krótkim pościgu. Mężczyzna w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu.

W związku z tym szokującym incydentem, Wojska Obrony Terytorialnej wydały oficjalny komunikat, w którym poinformowano o natychmiastowym zwolnieniu żołnierza ze służby.

W dniu 31 maja 2026 r. doszło do zatrzymania żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie – Wydział do spraw Wojskowych, który realizuje dalsze czynności procesowe

— poinformowano.

Zdarzenie to nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych ani realizacją zadań wojskowych. Niezależnie od prowadzonych czynności, Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej podjął decyzję o zwolnieniu żołnierza z terytorialnej służby wojskowej

— czytamy.

W Wojskach Obrony Terytorialnej nie ma miejsca na zachowania godzące w dobre imię Sił Zbrojnych RP, munduru wojskowego oraz wartości, które powinny cechować żołnierza.

— zaznaczono w komunikacie.

kk/X/RMF24

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych