O krok od tragedii w Pruszkowie. Płonąca pułapka

Włączona sygnalizacja świetlna policji oraz wpis Wawa Hot News 24 z Facebooka / autor: Fratria/Fb-Wawa Hot News 24
W Pruszkowie doszło do groźnie wyglądającego wypadku, w którym osobowy ford uderzył w filar wiaduktu, a następnie stanął w płomieniach. Jak podał portal wpr24.pl, kierowca był pod wpływem alkoholu i przewoził dwóch pasażerów.

Jak wynika z informacji pozyskanych z portalu wpr24.pl, do zdarzenia doszło na Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie.

Według wstępnych ustaleń policji 23-letni kierowca forda stracił panowanie nad pojazdem i z dużą siłą uderzył w elementy infrastruktury drogowej, w tym filar wiaduktu, bariery energochłonne i latarnię uliczną. Po chwili samochód stanął w ogniu.

Akcja straży

Na miejsce skierowano straż pożarną, policję i ratowników medycznych. Jak podaje wpr24.pl, mimo bardzo poważnie wyglądającego zdarzenia wszyscy uczestnicy opuścili pojazd o własnych siłach i nie wymagali hospitalizacji.

Autem podróżowało trzech 23-letnich mężczyzn, a strażacy szybko opanowali pożar pojazdu.

Ponad promil alkoholu

Z informacji wynika, że badanie alkomatem wykazało u kierowcy ponad promil alkoholu. 23-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Policja wyjaśnia obecnie dokładne okoliczności zdarzenia, w tym prędkość pojazdu i przebieg wypadku. Mężczyzna zapewne usłyszy zarzuty związane z jazdą w stanie nietrzeźwości oraz stworzeniem zagrożenia w ruchu drogowym.

xyz/wpr24.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

