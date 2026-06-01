Zagrożona niemal cała Polska! Jest ostrzeżenie IMGW

Dla dwunastu województw wydano ostrzeżenie I stopnia przed burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił ponadto alert hydrologiczny I stopnia dla pięciu województw. Aktywne pozostają też ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami w czterech województwach.
Ostrzeżeniami meteorologicznymi przed burzami objęte są województwa: mazowieckie, świętokrzyskie i lubelskie oraz częściowo województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie, małopolskie, a także podkarpackie. Na tych terenach możliwe są burze z opadami deszczu do 35 mm i porywami wiatru do 85 km/h.
Alerty zaczną obowiązywać dziś w południe i pozostaną w mocy do godz. 19.
Aktywne do godz. 15 (dziś) pozostają także ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami. Prognozują one występowanie intensywnych opadów deszczu, którym towarzyszyć będą burze z opadami nawet do 60 mm. Alerty obowiązują w części woj.: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.
Ostrzeżenie hydrologiczne
Ponadto na niektórych obszarach woj.: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Ostrzeżenia utrzymają się do godzin wieczornych w poniedziałek.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.
xyz/PAP
