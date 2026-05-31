Szesnaście uszkodzonych budynków, zerwane linie energetyczne i powalone drzewa - to efekt nawałnicy, która w nocy z soboty na niedzielę przeszła nad Balcarzowicami w powiecie strzeleckim. Polscy Łowcy Burz poinformowali, że przez powiat przeszła pierwsza w tym roku trąba powietrzna.
„Obraz jest postapokaliptyczny”
Jak poinformował PAP oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu mł. kpt. Dariusz Grudzień, strażacy odnotowali 26 zgłoszeń związanych ze skutkami nawałnicy.
10 dotyczyło uszkodzonych dachów w domach jednorodzinnych i sześć w budynkach gospodarczych. Pozostałe to zerwane linie energetyczne oraz przewrócone drzewa. Nie mamy informacji o rannych
— powiedział PAP strażak.
Kilkanaście minut grozy i heroiczna walka ochotników, strażaków zawodowych, policji, mieszkańców okolicznej miejscowości oraz przedstawicieli różnych NGO-sów. Akcja zabezpieczania mienia trwała do późnych godzin nocnych
— powiedział na konferencji prasowej burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
Obraz jest postapokaliptyczny
— dodał.
Komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich, st. bryg. Paweł Poliwoda, poinformował, że na terenie miejscowości nadal pracuje sześć zastępów straży pożarnej, które pomagają w usuwaniu skutków nawałnicy.
W sumie na terenie miejscowości jest 18 uszkodzonych budynków, w tym 11 to budynki mieszkalne (…). Bardzo ważną informacją dla nas jest to, że nikt nie ucierpiał; mówimy tutaj tylko o dużych stratach materialnych. Najważniejsze jest to, że życie i zdrowie ludzkie nie było zagrożone w bezpośredni sposób
— powiedział komendant powiatowej PSP.
W akcji usuwania szkód wyrządzonych przez sobotnią nawałnicę na terenie całego powiatu uczestniczyło 260 strażaków, z czego 80 zostało skierowanych do Balcarzowic.
Burmistrz Ujazdu przypomniał, że 15 sierpnia 2008 r. przez Balcarzowice i sąsiednie miejscowości przeszło największe tornado w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na terenie Polski, w wyniku którego zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo około 150 budynków. Nawiązując do tego wydarzenia samorządowiec wyraził przekonanie, że podobnie jak 18 lat temu, mieszkańcy wsi ponownie odbudują swoją miejscowość.
Niszczycielska trąba powietrzna
Polscy Łowcy Burz przekazali na swoich mediach społecznościowych, że przez powiat strzelecki przeszła pierwsza w tym roku trąba powietrzna.
Wstępna analiza wskazuje, że siła zjawiska osiągnęła co najmniej IF2 w międzynarodowej skali Fujity (IF Scale), co odpowiada prędkości wiatru dochodzącej do około 200 km/h
— czytamy w poście.
kk/PAP/Polsat NEWS
