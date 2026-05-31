Pogodowy armagedon. Straż interweniowała kilkadziesiąt razy

Służby kryzysowe wojewody śląskiego poinformowały, że ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w woj. śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Najwięcej pracy strażacy mieli w gminie Rudziniec, wyjeżdżali tam do powalonych drzew i uszkodzonych dachów.
Do wczorajszego wieczora na terenie woj. śląskiego obowiązywało ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami. Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, PSP interweniowała w całym regionie w sumie 73 razy, połowa wyjazdów była związana z silnym wiatrem i wiatrołomami. Nikt nie został poszkodowany.
Najwięcej pracy strażacy z PSP i OSP mieli w powiecie gliwickim, gdzie zanotowano prawie 40 interwencji, przede wszystkim w gminie Rudziniec. Komenda Miejska PSP w Gliwicach poinformowała, że zastępy strażackie wyjeżdżały tam do powalonych na jezdnię drzew i uszkodzonych dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. W powiecie uszkodzonych zostało osiem dachów, wszystkie w gminie Rudziniec.
xyz/PAP
