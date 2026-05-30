Apel prof. Pawłowicz przed meczem z Ukrainą. "Oni na to czekają"

Prof. Krystyna Pawłowicz / autor: Fratria
Przed piłkarską reprezentacją Polski dwa mecze towarzyskie. Jutro piłkarze Jana Urbana zmierzą się we Wrocławiu z Ukrainą, a w środę z Nigerią. Rywalizacja z Ukrainą odbędzie się w cieniu skandalu wywołanego przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Apel przed meczem skierowała do wszystkich prof. Krystyna Pawłowicz.

Mecz w cieniu skandalicznej decyzji

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak wskazał, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”. Decyzję Zełenskiego z oburzeniem przyjęli Polacy. Skrytykował ją m.in. prezydenta Karol Nawrocki. Decyzja to - jak mówił - dostarcza najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie. Według Nawrockiego, prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina „pod względem mentalnym” nie jest gotowa, by być częścią Unii Europejskiej. Prezydent poinformował też, że zaproponował, aby jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego, była kwestia odebrania Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.

Czy decyzja Zełenskiego spotka się z jakąś reakcją polskich kibiców? Apel do wszystkich przed meczem skierowała była sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Krystyna Pawłowicz.

Jutro we Wrocławiu o 17.30 towarzyski mecz z Ukrainą. Nie dajmy się sprowokować. Oni na to czekają

— zaapelował na platformie X prof. Pawłowicz.

kk/PAP/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

