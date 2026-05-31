Policja złapała kurierów i nielegalnych migrantów

Podlaska policja zatrzymała przy granicy z Litwą dwóch tzw. kurierów, przewożących nielegalnych migrantów, a cudzoziemców próbujących przekroczyć tę granicę pieszo zatrzymała Straż Graniczna. Ze statystyk Podlaskiego Oddziału SG wynika, że liczba takich prób na tej granicy rośnie.
Podlaska policja poinformowała na platformie X o zatrzymaniu w Budzisku, przy granicy z Litwą, litewskiej taksówki. Kierowca, obywatel Litwy, wjeżdżał do Polski. Okazało się, że wiezie dwóch nielegalnych migrantów. Koło Sejn zatrzymany został obywatel Azerbejdżanu, który wcześniej - w obawie przed kontrolą drogową - porzucił samochód, którym przewoził nielegalnych migrantów.
Wszystkie te osoby zostały przekazane Straży Granicznej, która wykonuje procedurę readmisji, czyli przekazuje zatrzymanych stronie litewskiej.
Wzrost liczby przerzutów
W ostatnich miesiącach SG zauważa znaczny wzrost prób przerzutu migrantów przez litewsko-polską granicę. Patrole zatrzymują kurierów przewożących nawet do dwudziestu osób w busach, część zatrzymanych to osoby próbujące dostać się z Litwy do Polski pieszo. W miniony piątek w okolicach Wiżajn zatrzymano czterech Somalijczyków; okazało się że przeszli przez tzw. zieloną granicę.
Straż Graniczna zwraca uwagę, że często zatrzymywani są podczas takich prób cudzoziemcy, przebywający w ośrodkach np. na Łotwie, którzy nie mają dokumentów pozwalających im na przekroczenie granicy i pobyt w Polsce.
Od początku roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG przekazali stronie litewskiej - w ramach readmisji - ponad 400 osób.
koal/PAP
