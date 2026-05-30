Zatrzymanie ws. fałszywego alarmu dot. wPolsce24! Jest decyzja prokuratora

  • Kraj
  • opublikowano:
Zatrzymany przez policję / autor: X/@Policja_KSP
Zatrzymany przez policję / autor: X/@Policja_KSP

Jak poinformowała stołeczna policja, zatrzymano kolejnego mężczyznę ws. fałszywych alarmów. Chodzi o kwestię groźby „zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych”. Prokuratura wystąpiła o areszt tymczasowy.

Sprawa fałszywych alarmów już od dwóch tygodni wywołuje emocje opinii publicznej. Łącznie zatrzymano już pięć osób.

Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów. Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zatrzymali kolejną osobę w sprawie wywoływania fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia

– informuje policja.

Alarm ws. stacji telewizyjnej

Okazuje się, że dzisiejsze zatrzymanie dotyczy sprawy fałszywego alarmu związanego z Telewizją wPolsce24 oraz TVP. Do zdarzenia doszło 18 maja.

29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego jest podejrzany o wykonanie w dniu 18 maja br. dwóch połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych, tj. o przestępstwo z art 224a par 1 kk. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu 2 telefony komórkowe oraz komputer. Czynności wykrywcze prowadzone były wielotorowo i wymagały ścisłej współpracy policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP z Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Wobec podejrzanego mężczyzny Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wystąpił o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, do czego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa się przychylił

– czytamy.

Sprawę skomentował też szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Kolejne zatrzymania ws fałszywych alarmów - łącznie zatrzymano 5  osób, 3 z nich mają już zasądzony areszt. Intensywne prace policji trwają. Planowane są kolejne zatrzymania i czynności śledcze. Zero tolerancji dla przestępców

– napisał minister Kierwiński.

X/mly

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych