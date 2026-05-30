Jak poinformowała stołeczna policja, zatrzymano kolejnego mężczyznę ws. fałszywych alarmów. Chodzi o kwestię groźby „zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych”. Prokuratura wystąpiła o areszt tymczasowy.
Sprawa fałszywych alarmów już od dwóch tygodni wywołuje emocje opinii publicznej. Łącznie zatrzymano już pięć osób.
Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów. Policjanci stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zatrzymali kolejną osobę w sprawie wywoływania fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia
– informuje policja.
Alarm ws. stacji telewizyjnej
Okazuje się, że dzisiejsze zatrzymanie dotyczy sprawy fałszywego alarmu związanego z Telewizją wPolsce24 oraz TVP. Do zdarzenia doszło 18 maja.
29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego jest podejrzany o wykonanie w dniu 18 maja br. dwóch połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych, tj. o przestępstwo z art 224a par 1 kk. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu 2 telefony komórkowe oraz komputer. Czynności wykrywcze prowadzone były wielotorowo i wymagały ścisłej współpracy policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP z Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Wobec podejrzanego mężczyzny Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wystąpił o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, do czego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa się przychylił
– czytamy.
Sprawę skomentował też szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Kolejne zatrzymania ws fałszywych alarmów - łącznie zatrzymano 5 osób, 3 z nich mają już zasądzony areszt. Intensywne prace policji trwają. Planowane są kolejne zatrzymania i czynności śledcze. Zero tolerancji dla przestępców
– napisał minister Kierwiński.
X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761491-zatrzymanie-ws-falszywego-alarmu-dot-wpolsce24
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.