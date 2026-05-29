Szpieg w zbrojeniówce. Kiedy będą jakieś szczegóły?

Władysław Kosiniak-Kamysz powiadomił na X o zatrzymaniu pracownika jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej pod za zarzutem szpiegostwa. Sąd okręgowy w Poznaniu już postanowił o tymczasowego aresztowania podejrzanego na okres 3 miesięcy.
Zarzut: Szpiegostwo
Sprawę prowadzi Prokuratora Okręgowego w Poznaniu.
W dniu 27 maja w wyniku postanowienia prokuratora okręgowego w Poznaniu wydział do spraw wojskowych, został zatrzymany obywatel RP, pracownik jednego z zakładów Grupy PGZ, pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa - art. 130 paragraf 2”
— przekazał szef MON we wpisie na platformie X.
Dowody SKW i ABW
Materiał dowodowy zgromadziła, jak podał wicepremier, Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW.
Na razie nie wiadomo, jaką funkcję pełnił aresztowany, ani na czym dokładnie polegała jego szpiegowska działalność
Czytaj także
SC/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761448-szpieg-w-zbrojeniowce-kiedy-beda-jakies-szczegoly
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.