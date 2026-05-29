Szpieg w zbrojeniówce. Kiedy będą jakieś szczegóły?

Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Adam Warżawa
Władysław Kosiniak-Kamysz powiadomił na X o zatrzymaniu pracownika jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej pod za zarzutem szpiegostwa. Sąd okręgowy w Poznaniu już postanowił o tymczasowego aresztowania podejrzanego na okres 3 miesięcy.

Zarzut: Szpiegostwo

Sprawę prowadzi Prokuratora Okręgowego w Poznaniu.

W dniu 27 maja w wyniku postanowienia prokuratora okręgowego w Poznaniu wydział do spraw wojskowych, został zatrzymany obywatel RP, pracownik jednego z zakładów Grupy PGZ, pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa - art. 130 paragraf 2”

— przekazał szef MON we wpisie na platformie X.  

Dowody SKW i ABW

Materiał dowodowy zgromadziła, jak podał wicepremier, Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW.

Na razie nie wiadomo, jaką funkcję pełnił aresztowany, ani na czym dokładnie polegała jego szpiegowska działalność

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

