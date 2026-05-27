Przechodzący przez Polskę chłodny front atmosferyczny przyniesie spadki temperatury w najbliższych dniach. W nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do 2 st. C, przygruntowa do minus 1 - poinformował synoptyk Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzą na południu kraju.
W środę przez Polskę przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, który wypiera stopniowo bardzo ciepłe powietrze
— poinformował synoptyk.
Gdzie będzie najzimniej?
W zachodniej części kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, natomiast na północnym wschodzie i południu zachmurzenie umiarkowane i duże. Tam prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie około 15 st. C nad morzem, w centrum będzie około 20 st. C, najwyżej podskoczą słupki rtęci na Podkarpaciu, gdzie temperatura wyniesie około 26 st. C. Wiatr w znacznej części kraju wyniesie w porywach do 65 km/h.
Instytut wydał również ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla południowej części woj. podkarpackiego oraz małopolskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 10 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad. Alerty potrwają do godz. 18.30 w środę.
Noc ze środy na czwartek będzie pogodna.
Temperatura minimalna, właściwie na obszarze całego kraju będzie dzisiaj niższa od 10 stopni
— powiedział synoptyk i dodał, że we wschodniej części kraju termometry wskażą około 5 st. C, z kolei na pozostałym terenie kraju od 6 do 8 st. C.
Burze i chłodne temperatury
W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, we wschodniej części kraju może wzrastać do dużego. Tam możliwe są przelotne opady deszczu oraz lokalnie, przy granicy słabe, krótkotrwałe burze. Temperatura wyniesie około 16 st. C nad morzem, maksymalnie 22 st. C na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze kraju temperatura wyniesie od 18 do 20 st. C. Wiatr z kierunków północno-zachodnich będzie porywisty, przy wschodnich granicach sięgający od 60 do 65 km/h.
Noc z czwartku na piątek będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie od 5 do 7 st. C, cieplej jedynie nad morzem, gdzie termometry wskażą około 10 st. C. Najchłodniej będzie we wschodniej i centralnej części kraju - około 2 st. C, w tych regionach lokalnie temperatura przygruntowa może spaść do minus 1 st. C
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
