Tragedia w Wielkopolsce! Kolumbijczyk pędził i wjechał w auto pary z dzieckiem. Wszystko się nagrało

Tragiczny wypadek na drodze w woj. wielkopolskim / autor: KP PSP Grodzisk
Do czołowego zderzenia dwóch aut doszło w Wilkowie Polskim, pow. grodziskim w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła na miejscu, a trzy kolejne, w tym kilkumiesięczne dziecko, zostały przetransportowane do szpitali. Według policji wypadek spowodował młody Kolumbijczyk. Mężczyzna stracił panowanie nad pędzącym autem, zjechał ze swojego pasa i uderzył w jadący prawidłowo samochód, którym podróżowało małżeństwo z dzieckiem. Całą tragedię nagrała kamera zainstalowanego nieopodal monitoringu.

Dramatyczna akcja służb

Do wypadku doszło około godziny 4:30. Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe kilku jednostek strażaków, zespoły ratownictwa medycznego, policję oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy. Kierowcy pierwszego z nich, mimo prowadzonej reanimacji, nie udało się uratować. W drugim aucie podróżowało małżeństwo z dzieckiem. Kobieta doznała urazu klatki piersiowej i brzucha, mężczyzna miał obrażenia ręki, klatki oraz brzucha. Małżeństwo przewieziono do szpitala, kilkumiesięczne dziecko przetransportowano śmigłowcem LPR

— mówi asp. sztab. Witold Maciejewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim, cytowany przez portal grodzisk.naszemiasto.pl.

Policja: kierowca stracił panowanie nad autem

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, do tragedii doprowadził kierowca Skody jadący od strony Wielichowa. Jak poinformowała policja, był nim 24-letni obywatel Kolumbii.

Nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Mężczyzna uderzył czołowo w prawidłowo poruszający się pojazd marki Range Rover, którym podróżowało 38-letnie małżeństwo z Leszna wraz z trzymiesięcznym dzieckiem

— relacjonował mł. asp. Karol Płóciniczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, na którego również powołuje się grodzisk.naszemiasto.pl.

Policjant przekazał też, że 24-letni kierowca Skody poniósł śmierć na miejscu.

Przebieg wypadku zarejestrowała kamera z pobliskiego monitoringu. Widać na nim pędzące niemal pustą drogą auto, które zmienia pas ruchu i z ogromną siłą wpada na wolno jadący samochód. Film opublikował serwis „Wolsztyn 112”.

SC/grodzisk.naszemiasto.pl/Wolsztyn 112

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

