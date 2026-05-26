Podejrzenie skażonej wody. Mieszkańcy paru miejscowości odcięci!

Wójt gminy Puck, Marcin Nikrant, przekazał w rozmowie z PAP, że mieszkańcy dalej nie mają czystej wody. Włodarz dodał, iż z najnowszego raportu wynika, że skażona była tylko jedna z wcześniej pobranych próbek, a ujęcie w Leśniewie jest czyste. Władze czekają na wyniki kolejnych testów.
Marcin Nikrant poinformował dziś, że samorząd otrzymał całościowe sprawozdanie z zeszłotygodniowych badań próbek. W piątek 22 maja w Leśniewie, Domatowie, Wielkiej Piaśnicy, Dąbrowie i Domatówku wprowadzono zakaz spożywania wody z sieci.
Wiemy już, że tylko jedna próbka była zanieczyszczona. Były to bakterie z grupy coli, całe szczęście nie Escherichia coli. Druga próbka, która została pobrana na ujęciu wody w Leśniewie, była czysta. Liczymy mocno na to, że kolejne badania, które zleciliśmy, dadzą nam wyniki pozytywne i będziemy mogli całą sytuację kryzysową odwołać
— powiedział wójt.
Wczoraj służby pobrały do analizy kilkanaście próbek wody, a dziś kolejnych 14. Oficjalne wyniki laboratoryjne będą znane po 72 godzinach od pobrania. Władze spodziewają się ich jutro późnym popołudniem lub za dwa dni rano.
Rozpoczęto naukę zdalną
W związku z sytuacją kryzysową, dziś uczniowie szkoły w Leśniewie rozpoczęli naukę zdalną.
Zajęcia w tej formie będą trwały do odwołania. W środę wieczorem lub w czwartek rano rodzice zostaną poinformowani o dalszych decyzjach dyrekcji. Zakładamy, że jeżeli wyniki badań wody będą dobre, to zajęcia stacjonarne wrócą w czwartek lub w piątek
— zaznaczył wójt.
Bez zmian pozostają zasady zaopatrzenia mieszkańców w bezpieczną wodę. Gmina cały czas dystrybuuje wodę butelkowaną oraz zabezpiecza dostawy z beczkowozów, cysterny i mauzerów.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761193-podejrzenie-skazonej-wody-mieszkancy-paru-miejscowosci-odcieci
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.