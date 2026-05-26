Podejrzenie skażonej wody. Mieszkańcy paru miejscowości odcięci!

Woda lecąca z kranu do szklanki oraz wpis z Facebooka Marcina Nikranta (screen) / autor: pixabay.com/Fb-Marcin Nikrant - Wójt Gminy Puck (screen)
Wójt gminy Puck, Marcin Nikrant, przekazał w rozmowie z PAP, że mieszkańcy dalej nie mają czystej wody. Włodarz dodał, iż z najnowszego raportu wynika, że skażona była tylko jedna z wcześniej pobranych próbek, a ujęcie w Leśniewie jest czyste. Władze czekają na wyniki kolejnych testów.

Marcin Nikrant poinformował dziś, że samorząd otrzymał całościowe sprawozdanie z zeszłotygodniowych badań próbek. W piątek 22 maja w Leśniewie, Domatowie, Wielkiej Piaśnicy, Dąbrowie i Domatówku wprowadzono zakaz spożywania wody z sieci.

Wiemy już, że tylko jedna próbka była zanieczyszczona. Były to bakterie z grupy coli, całe szczęście nie Escherichia coli. Druga próbka, która została pobrana na ujęciu wody w Leśniewie, była czysta. Liczymy mocno na to, że kolejne badania, które zleciliśmy, dadzą nam wyniki pozytywne i będziemy mogli całą sytuację kryzysową odwołać

— powiedział wójt.

Wczoraj służby pobrały do analizy kilkanaście próbek wody, a dziś kolejnych 14. Oficjalne wyniki laboratoryjne będą znane po 72 godzinach od pobrania. Władze spodziewają się ich jutro późnym popołudniem lub za dwa dni rano.

Rozpoczęto naukę zdalną

W związku z sytuacją kryzysową, dziś uczniowie szkoły w Leśniewie rozpoczęli naukę zdalną.

Zajęcia w tej formie będą trwały do odwołania. W środę wieczorem lub w czwartek rano rodzice zostaną poinformowani o dalszych decyzjach dyrekcji. Zakładamy, że jeżeli wyniki badań wody będą dobre, to zajęcia stacjonarne wrócą w czwartek lub w piątek

— zaznaczył wójt.

Bez zmian pozostają zasady zaopatrzenia mieszkańców w bezpieczną wodę. Gmina cały czas dystrybuuje wodę butelkowaną oraz zabezpiecza dostawy z beczkowozów, cysterny i mauzerów.

xyz/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

