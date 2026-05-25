Tragedia w Wielkopolsce! Zderzenie ciężarówki z pociągiem

Jedna osoba zginęła, a co najmniej 17 zostało lekko rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki w poniedziałkowe popołudnie na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim. Linia między Poznaniem a Piłą jest zablokowana.
Rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP asp. Martin Halasz przekazał, że strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku po godz. 15. W Garbatce pociąg relacji Rogoźno – Poznań zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym.
W wyniku zdarzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a pożar objął również pobliską trawę. Pociągiem podróżowało kilkanaście osób. Niestety, w wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych
— podał strażak.
Śmierć kierowcy
Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał, że w wypadku zginął kierowca ciężarówki. Policjant podał, że 17 osób podróżujących pociągiem doznało niegroźnych obrażeń.
Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK powiedziała z kolei PAP, że poszkodowanych zostało 18 osób. Dodała, że do wypadku doszło na przejeździe zabezpieczonym znakami: krzyżem św. Andrzeja i znakiem Stop.
Zablokowana trasa
Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zderzenia część składu pociągu wykoleiła się, a trasa jest zablokowana. W związku z tym pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.
Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów.
Na miejscu wypadku działa 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych. Zadysponowano również zespoły ratownictwa medycznego i śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po zakończeniu pracy ratowników śledczy zaczną badanie przyczyn katastrofy.
Śledztwo
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował na platformie X, że przyczyny zdarzenia zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/761154-tragedia-w-wielkopolsce-zderzenie-ciezarowki-z-pociagiem
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.