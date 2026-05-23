Nie żyje były poseł PiS. Miał 67 lat

Piotr Pyzik / autor: X/@szefernaker
W wieku 67 lat zmarł były poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Pyzik. Smutną informację przekazał Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP. „Składam najszczersze kondolencje Rodzinie i Bliskim. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie” - dodał. Wpisy zamieścili również prezes PiS Jarosław Kaczyński i wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki.

Paweł Szefernaker poinformował, że „z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci Piotra Pyzika – byłego posła na Sejm RP, człowieka zaangażowanego w sprawy publiczne i oddanego Polsce”.

W 1980 wstąpił do Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Śląskiej, współpracował też z „Solidarnością”

— napisał Paweł Szefernaker.

Piotra zapamiętam osobiście”

Jak zaznaczył, Piotr Pyzik „po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, później skierowany przymusowo do wojska”.

Po 1989 współpracował z organizacjami pozarządowymi i humanitarnymi, był jednym z organizatorów i uczestników konwoju z pomocą humanitarną dla Sarajewa. Piotra zapamiętam także bardzo osobiście. To dzięki niemu 10 kwietnia 2010 roku mogłem być w Katyniu. Razem czekaliśmy na polską delegację na czele z Prezydentem Lechem Kaczyńskim. To doświadczenie pozostanie ze mną na zawsze. Rodzinie i Przyjaciołom składam najszczersze wyrazy współczucia. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

— dodał szef Gabinetu Prezydenta RP.

Zasłużony działacz i polityk”

Polityka osobiście pożegnał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Smutna informacja z ziemi śląskiej. Niespodziewanie zmarł poseł tego regionu, Piotr Pyzik, w latach 2021–2023 wiceminister aktywów państwowych. Szanowny, zasłużony działacz i polityk. Życzliwy człowiek. Za swoją pracę i zaangażowanie wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dla rodziny i najbliższych szczere wyrazy współczucia. Niech spoczywa w pokoju

— wskazał.

Wyrazy najgłębszego współczucia”

Wyjątkowy wpis zamieścił również Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS i były premier.

Z głębokim żalem żegnam śp. Piotra Pyzika – byłego Posła na Sejm RP i Wiceministra Aktywów Państwowych. Rodzinie oraz Najbliższym składam wyrazy najgłębszego współczucia. Niech pamięć o Jego zaangażowaniu i wieloletniej pracy na rzecz kraju pozostanie w naszych sercach. Cześć Jego pamięci

— napisał.

