Weekend pod znakiem zmian. Nowy front nadciąga nad Polskę

Weekendowa zmiana pogody! Po pogodnym sobotnim popołudniu czeka nas gwałtowne załamanie, ponieważ już w niedzielę front przesuwający się z północy na południe przyniesie burze i duże zachmurzenie.
Jak poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę zachmurzenie w Polsce będzie zmienne, od małego do umiarkowanego. W całym kraju popołudnie powinno minąć bez opadów. Termometry pokażą od 18 st. C lokalnie na wybrzeżu i na Podhalu do nawet 27 st. C na zachodzie Polski, głównie w województwie lubuskim. W centrum 22-23 st. C. Wiatr z kierunków północno-zachodnich i zachodnich, słaby i umiarkowany.
Nocą z soboty na niedzielę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Trochę więcej chmur pojawi się na wybrzeżu w rejonie Pomorza - tam po północy mogą również wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura od 6 st. C na Podhalu, przez ok. 12-13 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na zachodzie Polski. Wiatr słaby, jedynie na wybrzeżu miejscami umiarkowany, na ogół południowo-zachodni.
Burzowy front nad Polską
Niedziela przyniesie zmianę pogody. Pojawi się więcej chmur - prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przez Polskę z północy na południe przemieszczał się będzie położony równoleżnikowo front atmosferyczny. W strefie frontu wystąpią zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu oraz burze. W strefie burz spaść może od 10 do 15 mm deszczu, pojawi się także porywisty wiatr, osiągający w porywach do 65 km/h. Najpóźniej opady dotrą na południe Polski - tam deszcz spadnie dopiero wieczorem.
Przed frontem atmosferycznym, na południu i w centrum Polski, temperatury maksymalne od 27 st. C do nawet 29 st. C na Dolnym Śląsku. Natomiast za frontem temperatura od 18 do 22 st. C, miejscami na wybrzeżu nawet 15 st. C. Wiatr z kierunku zachodniego i północno-zachodniego, umiarkowany, okresami silny, szczególnie na wybrzeżu. W miejscach, gdzie przemieścił się już front atmosferyczny, porywisty wiatr może utrzymywać się nawet po ustaniu burz.
W nocy z niedzieli na poniedziałek strefa zachmurzenia i chmur dających przelotne opady utrzyma się w Małopolsce na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze kraju noc pozostanie pogodna. Temperatura nad ranem od 9 st. C na północnym wschodzie Polski do 14-15 st. C miejscami w Małopolsce i na Podkarpaciu. W centrum kraju ok. 10-11 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany.
PAP/IMGW/tt
