5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj na terenie prywatnej posesji w miejscowości Odolanów. Policja wyjaśnia okoliczności i przebieg zdarzenia. Wstępnie ustalenia wskazują, że był to nieszczęśliwy wypadek.
Policja została powiadomiona o zdarzeniu w piątek, 22 maja, późnym popołudniem. Jak powiedziała PAP oficer prasowa KPP w Ostrowie Wlkp. asp. Ewa Golińska-Jurasz, chwilę przed godziną 17. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim została poinformowana o zdarzeniu, do którego doszło na terenie prywatnej posesji w miejscowości Odolanów.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 13-letni chłopiec w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wybiegł jego pięcioletni brat
— powiedziała PAP w sobotę oficer prasowa KPP w Ostrowie Wlkp. asp. Ewa Golińska-Jurasz.
Stan trzeźwości rodziców
Dodała, że w wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala.
Na miejscu zdarzenia przeprowadzono czynności z udziałem grupy dochodzeniowo-śledczej. Wykonano m.in. oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczono broń. Na ten rodzaj broni nie jest wymagane pozwolenie
— powiedziała Golińska-Jurasz.
Dodała, że policjanci zbadali również stan trzeźwości rodziców - byli trzeźwi.
Ustalono też, że pod tym adresem nie odnotowano interwencji związanych z przemocą domową. O zdarzeniu został poinformowany sąd rodzinny i nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim. Aktualnie wyjaśniamy szczegóły, okoliczności i przebieg tego zdarzenia. Wstępnie ustalenia wskazują, że był to nieszczęśliwy wypadek
— zaznaczyła Golińska-Jurasz.
Radio Poznań podało dziś, że dziecko przeszło operację; stan chłopca jest stabilny.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/760972-tragedia-w-odolanowie-5latek-postrzelony
