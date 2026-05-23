Andrzej Poczobut, który ponad pięć lat spędził w białoruskim więzieniu poprosił o pomoc. Polski publicysta przyznał, że ma wiele do nadrobienia, jeśli chodzi o filmy i seriale emitowane się podczas jego odsiadki. Użytkownicy platformy X ruszyli tłumnie z rekomendacjami.
Co koniecznie trzeba obejrzeć?
Kochani krótkie pytanie: Jakie światowe i polskie filmy/seriale z lat 2021-2025 koniecznie trzeba obejrzeć? Planuję nadrabiać zaległości :)
— napisał uwolniony niedawno dziennikarz.
Nie musiał długo czekać. Internauci sypnęli propozycjami jak z rękawa. Najczęściej były to popularne seriale, które można obejrzeć na platformach streamingowych.
Dość często powtarzały się tytuły „Wielka woda” (film o powodzi tysiąclecia, która wydarzyła się w 1997 r. i „Heweliusz”, o katastrofie polskiego statku w 1993 r.
Tak na szybko „Wielka woda”, „Heweliusz”, „Wataha”.
Sporo było też produkcji rozrywkowych
„Minuta ciszy”- wspaniała czarna komedia o branży pogrzebowej, „Powrót”- lekko i mądrze o życiu, śmierci i miłości, „1670” - absurdalna komedia kostiumowa. „Niebezpieczni dżentelmeni”- cudo! „Sukcesja” jest niebywała, a „Better call Saul” (prequel”Breaking Bad”) to arcydzieło tv
Przestrogi i porady
Zdarzały się jednak i przestrogi oraz porady, z których wynikało, że w ciągu tych pięciu lat Andrzej Poczobut niewiele stracił z kinematografii polskiej i światowej.
Zachodnie seriale mają obowiązek promowania LGBT i nie da się już tego oglądać, a polskie to w większości konkurs na to, kto bardziej realistycznie pokaże brutalną przemoc i patologię. Heweliusza polecam oraz film Niemiłość Zwiagincewa
— doradzano.
Trzymać się z dala od „Zielonej Granicy”
Internauci przestrzegali też przed rekomendacjami, które okazały się klapą pod każdym względem.
Zapewne dziennikarze GW będą pana namawiać na seans ,,Zielonej Granicy”, ale proszę się tego paszkwilu wystrzegać. Ten film mocno zaszkodził obrazowi sytuacji i kryzysu na polsko-białoruskiej granicy
— odradzano
„Nasz człowiek w Warszawie”. Koniecznie
Była propozycja filmu dokumentalnego.
Koniecznie „Nasz człowiek w Warszawie”
— rekomendował użytkownik X.
Padła też rekomendacja z prośbą o recenzję. Chodziło o serial „Przesmyk”, polski thriller szpiegowski, którego akcja rozgrywa się wokół napięć na wschodniej flance NATO i tzw. przesmyku suwalskiego.
„Przesmyk” - mógłby też Pan potem zrecenzować, czy to faktycznie tak może wyglądać
— napisał internauta
Uwolniony w ramach wymiany
Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości więziony na Białorusi, został uwolniony pod koniec kwietnia. Do Polski trafił po wymianie więźniów w formacie „5 za 5”. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta było efektem pracy dyplomatycznej.
Jako nowozaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Trumpa, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu i żeby we wszystkich dyskusjach z reżimem białoruskim podnosił tę kwestię”
— mówił prezydent Karol Nawrocki.
Jak podkreślił również szef MSZ Radosław Sikorski, uwolnienie „nie byłoby możliwe bez prezydenta Donalda Trumpa, jego decyzji, a także bez specjalnego wysłannika USA ds. Białorusi Johna Coale’a i całego Departamentu Stanu”.
