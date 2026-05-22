Szokujące sceny, płonie poligon pod Toruniem! Co się stało?

Ponad 20 zastępów straży pożarnej i dwa samoloty walczą z pożarem na toruńskim poligonie. Ogień objął kilka hektarów, ale powierzchnia działań gaśniczych jest wielokrotnie większa.
Pożar kilkunastu pożarów
Nie mogę powiedzieć jeszcze, że ogień jest opanowany, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Powierzchnia spalania się nie powiększa i wynosi kilka hektarów. Działania prowadzone są jednak na obszarze nawet kilkunastu hektarów
— powiedziała PAP rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej Straży Pożarnej st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.
To, ile hektarów trawy i lasu spłonęło, nie jest w tym momencie do oszacowania. Ognisk ognia jest bardzo dużo.
Teren nie jest zamieszkany, ale jak to na poligonie - nierówny i trudny do prowadzenia działań gaśniczych
— wyjaśniła rzecznik prasowa.
W akcji śmigłowiec i samoloty
St. bryg. Jarocka-Krzemkowska podkreśliła, że z ogniem walczy ponad 20 zastępów strażaków. W akcji biorą udział też dwie cysterny z wodą i dwa latające dromadery należące do lasów państwowych, a także śmigłowiec.
W tym momencie nie ma informacji o możliwych osobach poszkodowanych. Dym widoczny jest z wielu kilometrów. Widać to choćby na zdjęciu zamieszczonym przez strażacki serwis Remiza.pl
SC/PAP/X
