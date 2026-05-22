Znów podwyżki dla lekarzy. Sprawdź, ile teraz zarabiają

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Od 1 lipca lekarze i inni przedstawiciele zawodów medycznych mogą liczyć na doroczną podwyżkę minimalnych wynagrodzeń. Jak informuje „Rzeczpospolita”, ich średnie wynagrodzenia i tak odbiegają od ustawowego minimum, więc podwyżka będzie miała zapewne marginalne znaczenie.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia etatowców wyniesie 8,82 proc. Widać ogromną przepaść między płacą minimalną a faktycznymi zarobkami lekarzy na etatach po doliczeniu dyżurów.

Po podwyżce lekarz ze specjalizacją na etacie będzie zarabiać co najmniej 12 910 zł brutto. W praktyce – jak wynika z danych AOTMiT, które poznała „Rzeczpospolita” – średnie zarobki takiego specjalisty wynoszą 24 044,76 zł brutto (według stanu na luty 2026 r.)

— czytamy w dzienniku.

Najgorzej zarabiający lekarze

Okazuje się, że najgorzej zarabiający na etatach lekarze otrzymują wynagrodzenie o około 22% wyższe od nowej płacy minimalnej.

Najsłabiej zarabiająca jedna czwarta etatowców otrzymuje średnio 15 759,32 zł brutto

— pisze „Rzeczpospolita”.

Okazuje się też, że zdecydowana większość lekarzy nie pracuje na etacie.

Na podstawie umowy o pracę ze szpitalami rozlicza się jedynie ok. jedna czwarta lekarzy specjalistów – to 24 tys. osób. Pozostali medycy współpracują (…) w ramach tzw. kontraktów

— czytamy.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

