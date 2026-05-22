Znów podwyżki dla lekarzy. Sprawdź, ile teraz zarabiają

Od 1 lipca lekarze i inni przedstawiciele zawodów medycznych mogą liczyć na doroczną podwyżkę minimalnych wynagrodzeń. Jak informuje „Rzeczpospolita”, ich średnie wynagrodzenia i tak odbiegają od ustawowego minimum, więc podwyżka będzie miała zapewne marginalne znaczenie.
Podwyżka minimalnego wynagrodzenia etatowców wyniesie 8,82 proc. Widać ogromną przepaść między płacą minimalną a faktycznymi zarobkami lekarzy na etatach po doliczeniu dyżurów.
Po podwyżce lekarz ze specjalizacją na etacie będzie zarabiać co najmniej 12 910 zł brutto. W praktyce – jak wynika z danych AOTMiT, które poznała „Rzeczpospolita” – średnie zarobki takiego specjalisty wynoszą 24 044,76 zł brutto (według stanu na luty 2026 r.)
— czytamy w dzienniku.
Najgorzej zarabiający lekarze
Okazuje się, że najgorzej zarabiający na etatach lekarze otrzymują wynagrodzenie o około 22% wyższe od nowej płacy minimalnej.
Najsłabiej zarabiająca jedna czwarta etatowców otrzymuje średnio 15 759,32 zł brutto
— pisze „Rzeczpospolita”.
Okazuje się też, że zdecydowana większość lekarzy nie pracuje na etacie.
Na podstawie umowy o pracę ze szpitalami rozlicza się jedynie ok. jedna czwarta lekarzy specjalistów – to 24 tys. osób. Pozostali medycy współpracują (…) w ramach tzw. kontraktów
— czytamy.
rp.pl/mly
