Astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski ma milczeć! Tego domaga się od niego prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, która w piśmie do rządu domaga się zaprzestania publicznej aktywności astronauty. Wszystko przez jego krytyczne słowa pod adresem Agencji. O sprawie poinformował TVN24.
Uznański-Wiśniewski miał negatywnie ocenić zaangażowanie Agencji na rzecz europejskiego programu IRIS2. Powiedział on, że projekt „nie służy państwu polskiemu, lecz rządom Niemiec i Francji”. Chodzi o to, że twórcami tego programu w dużej mierze są spółki niemieckie i francuskie.
Redakcja TVN24 dotarła do pisma datowanego na 19 maja, które prezes POLSA dr Marta Wachowicz zaadresowała zarówno do rządu, jak i Rady Agencji. Wezwała ona w nim do „niezwłocznego podjęcia stanowczych działań mających na celu doprowadzenie do zaprzestania przez Pana Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego publicznego komentowania kwestii związanych z działalnością Agencji, projektami strategicznymi, bezpieczeństwem państwa oraz współpracą międzynarodową”. Wachowicz domaga się również tego, aby Uznański-Wiśniewski „nie występował publicznie jako osoba kojarzona z działalnością Agencji”. Przekonywała ona również, że narracja Uznańskiego-Wiśniewskiego prowadzi do „do wymiernej szkody dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej”.
kk/TVN24
