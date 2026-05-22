Policja zatrzymała nietrzeźwego kierowcę... karetki

Kierowca karetki zatrzymany / autor: Policja Katowice
19 maja katowiccy policjanci z grupy Speed zatrzymali kierowcę prywatnej karetki na S86 w Sosnowcu. 58-latek bezpodstawnie używał sygnałów świetlnych i wykonywał niebezpieczne manewry. Co więcej, okazało się, że był pod wpływem alkoholu.

Karetka prywatnego transportu medycznego została zauważona przez policjantów, którzy patrolowali S86 w Sosnowcu. Funkcjonariusze uznali, że porusza się ona w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca ten zmieniał pasy ruchu bez używania kierunkowskazów.

Policjanci postanowili zatrzymać pojazd uprzywilejowany, który używał sygnałów dźwiękowych i świetlnych.

Okazało się, że 58-letni kierowca nie miał żadnych podstaw do używania sygnałów uprzywilejowania. Co więcej, w jego organizmie wykryto ponad pół promila alkoholu.

Stróże prawa uniemożliwi mężczyźnie dalszą jazdę i zatrzymali jego prawy jazdy. O dalszym losie 58-latka zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata oraz obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

— poinformowała katowicka policja w komunikacie prasowym.

Adrian Siwek/katowice.policja.gov.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

