Wrocławska policja publikuje wizerunek rowerzysty, który zaatakował 80-letnią dr Walentynę Wnuk. Do zdarzenia doszło 11 maja przy ul. Pilczyckiej we Wrocławiu. Na opublikowanym nagraniu widać, jak młody mężczyzna w kasku bez powodu popycha starszą kobietę tak mocno, że ta upada na beton. Agresor uciekł. „Będziemy go szukać do skutku, bo ten człowiek zachował się jak bandyta” - powiedział komisarz Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji, cytowany przez portal Wrocław.pl.
Policja szuka rowerzysty
Policja apeluje do osób, które rozpoznają rowerzystę lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o pilny kontakt pod numerami:
601 701 488, 537 867 306,
lub poprzez numer alarmowy 112.
Można też skorzystać z adresu mailowego:
Śledczy zapewniają anonimowość.
„Nigdy nie przypuszczałam, że spotka mnie coś takiego”
O zdarzeniu jako pierwsza napisała Gazeta Wrocławska. Poszkodowaną jest dr Walentyna Wnuk — gerontolog, członek Wrocławskiej Rady Seniorów oraz założycielka pierwszego we Wrocławiu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kobieta opowiedziała, że w chwili zdarzenia wychodziła z bramy przy ul. Pilczyckiej. Nagle poczuła silne uderzenie w bark.
W ogóle nie zauważyłam rowerzysty, poczułam tylko, jak coś uderza mnie w bark. Odskoczyłam. Gdy zobaczyłam, że to rowerzysta, zapytałam, dlaczego nie użył dzwonka. Nie będę powtarzać tego, co usłyszałam w odpowiedzi. Zaraz potem zsiadł z roweru i obiema rękami popchnął mnie tak mocno, że upadłam
— relacjonowała dr Walentyna Wnuk, cytowana przez wrocław.pl.
Seniorka doznała obrażeń kolan i przeszła badania w szpitalu, w tym rezonans magnetyczny. Czeka ją również dodatkowe RTG.
Tylko cudem nie rozbiłam głowy, nie połamałam nóg
— powiedziała kobieta.
Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia
Po ataku rowerzysta nie udzielił kobiecie pomocy i odjechał. Szczęśliwie cały bulwersujące wydarzenie zarejestrowała kamerka przejeżdżającego akurat auta.
Policjanci zwracają uwagę, że po zdarzeniu mężczyzna próbował zmienić wygląd. Z nagrań monitoringu wynika, że zdjął kask i kurtkę, a także ukrył charakterystyczne oznaczenia.
Według policji sprawca to młody mężczyzna z zarostem. W chwili zdarzenia miał na sobie biały kask, szarą bluzę, legginsy oraz plecak.
Możliwa zmiana kwalifikacji czynu
Jak poinformowała aspirant sztabowy Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, sprawa jest obecnie badana pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej.
Jeśli obrażenia kobiety okażą się poważniejsze i ich leczenie potrwa powyżej siedmiu dni, kwalifikacja prawna czynu może zostać zmieniona”
— przekazała policjantka wrocławskim mediom.
Do sprawy odniósł się także komisarz Wojciech Jabłoński.
Będziemy go szukać do skutku, bo ten człowiek zachował się jak bandyta. Nic nie usprawiedliwia takiego zachowania
— podkreślił funkcjonariusz.
Czytaj także
SC/wroclaw.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/760810-pomoz-zlapac-bandyte-na-rowerze-poturbowal-staruszke-i-uciekl
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.