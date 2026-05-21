Pomóż złapać bandytę na rowerze! Poturbował staruszkę i uciekł. Policja: "Będziemy go szukać do skutku". WIDEO

Wizerunek agresywnego rowerzysty i stopklatka z poturbowania starszej kobiety we Wrocławiu / autor: X/policja we Wrocławiu
Wrocławska policja publikuje wizerunek rowerzysty, który zaatakował 80-letnią dr Walentynę Wnuk. Do zdarzenia doszło 11 maja przy ul. Pilczyckiej we Wrocławiu. Na opublikowanym nagraniu widać, jak młody mężczyzna w kasku bez powodu popycha starszą kobietę tak mocno, że ta upada na beton. Agresor uciekł. „Będziemy go szukać do skutku, bo ten człowiek zachował się jak bandyta” - powiedział komisarz Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji, cytowany przez portal Wrocław.pl.

Policja szuka rowerzysty

Policja apeluje do osób, które rozpoznają rowerzystę lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o pilny kontakt pod numerami:

601 701 488, 537 867 306,

lub poprzez numer alarmowy 112.

Można też skorzystać z adresu mailowego:

[email protected]

Śledczy zapewniają anonimowość.

„Nigdy nie przypuszczałam, że spotka mnie coś takiego”

O zdarzeniu jako pierwsza napisała Gazeta Wrocławska. Poszkodowaną jest dr Walentyna Wnuk — gerontolog, członek Wrocławskiej Rady Seniorów oraz założycielka pierwszego we Wrocławiu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kobieta opowiedziała, że w chwili zdarzenia wychodziła z bramy przy ul. Pilczyckiej. Nagle poczuła silne uderzenie w bark.

W ogóle nie zauważyłam rowerzysty, poczułam tylko, jak coś uderza mnie w bark. Odskoczyłam. Gdy zobaczyłam, że to rowerzysta, zapytałam, dlaczego nie użył dzwonka. Nie będę powtarzać tego, co usłyszałam w odpowiedzi. Zaraz potem zsiadł z roweru i obiema rękami popchnął mnie tak mocno, że upadłam

— relacjonowała dr Walentyna Wnuk, cytowana przez wrocław.pl.

Seniorka doznała obrażeń kolan i przeszła badania w szpitalu, w tym rezonans magnetyczny. Czeka ją również dodatkowe RTG.

Tylko cudem nie rozbiłam głowy, nie połamałam nóg

— powiedziała kobieta.

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia

Po ataku rowerzysta nie udzielił kobiecie pomocy i odjechał. Szczęśliwie cały bulwersujące wydarzenie zarejestrowała kamerka przejeżdżającego akurat auta.

Policjanci zwracają uwagę, że po zdarzeniu mężczyzna próbował zmienić wygląd. Z nagrań monitoringu wynika, że zdjął kask i kurtkę, a także ukrył charakterystyczne oznaczenia.

Według policji sprawca to młody mężczyzna z zarostem. W chwili zdarzenia miał na sobie biały kask, szarą bluzę, legginsy oraz plecak.

Możliwa zmiana kwalifikacji czynu

Jak poinformowała aspirant sztabowy Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, sprawa jest obecnie badana pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej.

Jeśli obrażenia kobiety okażą się poważniejsze i ich leczenie potrwa powyżej siedmiu dni, kwalifikacja prawna czynu może zostać zmieniona”

— przekazała policjantka wrocławskim mediom.

Do sprawy odniósł się także komisarz Wojciech Jabłoński.

Będziemy go szukać do skutku, bo ten człowiek zachował się jak bandyta. Nic nie usprawiedliwia takiego zachowania

— podkreślił funkcjonariusz.

SC/wroclaw.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

