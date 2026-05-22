Chirurdzy ze szpitala wojewódzkiego w Lublinie usunęli nowotwory płuca oraz nadnercza podczas jednej operacji z użyciem robota da Vinci. Zabiegi wykonano u dwóch pacjentek, które po kilku dniach opuściły placówkę. Takie operacje wykonuje się często w odstępach czasu z uwagi na duże obciążenie organizmu.
Anna Nycz z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego poinformowała, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadzono - prawdopodobnie pierwsze w Polsce - jednoczasowe resekcje guza płuca oraz nadnercza przy użyciu systemu robotycznego da Vinci. Dwa zabiegi wykonano dzień po dniu, u dwóch pacjentek.
Przy operacjach współpracowali torakochirurdzy oraz chirurdzy onkologiczni. W pierwszym etapie usunęli guz płuca, oszczędzając jednocześnie pozostałą część narządu. Przy czym operacja torakochirurgiczna wymagała specjalnej rurki intubacyjnej do niezależnej wentylacji każdego płuca. Następnie, po nieznacznej zmianie ułożenia pacjentek, usunięto guz nadnercza. W etapie brzusznym zastosowano już klasyczną procedurę intubacyjną. Operacje trwały po około trzy godziny. Jedna z pacjentek została wypisana do domu już w drugiej dobie po operacji.
Wykonanie tych dwóch operacji w jednym czasie, dzięki technice małoinwazyjnej, w minimalnym stopniu zwiększa obciążenie organizmu, dając w zamian pacjentowi ogromną oszczędność czasu onkologicznego. W przypadku etapowości chory traci wiele tygodni na gojenie ran i ponowne kwalifikacje do zabiegu
— wyjaśnił dr n. med. Mariusz Kędra z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.
Tego typu operacje wykonywano dotychczas najczęściej w odstępach czasu z uwagi na duże obciążenie organizmu przy tradycyjnych metodach otwartych oraz niezależne funkcjonowanie oddziałów chirurgii ogólnej i torakochirurgii.
100 zabiegów z wykorzystaniem da Vinci
Do tej pory w szpitalu wojewódzkim w Lublinie wykonano ponad 100 zabiegów torakochirurgicznych z wykorzystaniem systemu da Vinci. Większość z nich to były skomplikowane i rozległe operacje, np. lobektomie, polegające na wycięciu całego płata płuca z powodu nacieku nowotworowego. Lekarze przeprowadzili też pięć operacji wycięcia guza śródpiersia, w tym u pacjentów obciążonych miastenią, tj. ciężkim schorzeniem neurologicznym.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. kard. Stefana Wyszyńskiego mieści się przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Placówka została połączona w 2022 r. ze szpitalem im. Jana Bożego w Lublinie, które razem dysponują ok. 40 oddziałami szpitalnymi z ponad tysiącem łóżek.
W placówce działa Centrum Edukacyjne Robotyki Operacyjnej, które prowadzi działalność dydaktyczną, szkoląc zespoły chirurgiczne z całej Polski. Pierwsze operacje z użyciem chirurgicznego robota da Vinci lekarze wykonali tu w kwietniu 2022 r.
Nowoczesny system chirurgii robotycznej da Vinci służy do wykonywanie skomplikowanych zabiegów chirurgicznych metodą małoinwazyjną. Narzędzia chirurgiczne wprowadzane są przez kilkumilimetrowe otwory, więc proces gojenia przebiega szybciej, a pacjent wraca do pełnej sprawności szybciej niż po tradycyjnej operacji.
PAP/tt
