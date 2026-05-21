Skażony kebab w Polsce! Trafił również na Słowację

  • Kraj
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/mariya_m
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/mariya_m

W próbkach mrożonego mięsa drobiowego wykorzystywanego do kebabów polskie służby sanitarne wykryły obecność Salmonelli. Informacja o zagrożeniu została zgłoszona do unijnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF).

22 kwietnia Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie wykryła obecność bakterii Salomonella w pięciu na pięć pobranych próbek. Przebadano mrożone mięso drobiowe wykorzystywane do kebabów - „Doner King Kebab”.

15 maja podkarpacki sanepid przekazał wyniki przeprowadzonych działań do systemu RASFF. Jeszcze tego samego dnia powiadomienie zatwierdziła Komisja Europejska i wydała ostrzeżenie przed mięsem nie tylko dla Polski, ale również dla Słowacji.

Objawy Salmonellozy

W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu należy skontaktować się z lekarzem. Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie od sześciu godzin do 3-7 dni od momentu kontaktu z czynnikiem zakaźnym i są to najczęściej: bóle brzucha, gorączka, biegunka, odwodnienie, nudności, wymioty.

Europejski System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (ang. Rapid Alert System for Food and Feed, w skrócie RASFF) umożliwia szybkie przekazywanie informacji między państwami Unii Europejskiej o produktach stwarzających zagrożenie dla zdrowia.

RMF24/”Fakt”/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych