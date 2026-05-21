Zmarła aktorka Alicja Wolska-Piesiewicz. Grała m.in. w „Czterdziestolatku”, „Nocach i dniach” czy „07 zgłoś się. O jej śmierci poinformował Związek Artystów Scen Polskich. Miała 83 lata.
Zmarła ceniona aktorka filmowa i teatralna, Alicja Wolska-Piesiewicz, która była zasłużoną wieloletnią członkinią ZASP
— napisano na stronie ZASP.
Alicja Wolska-Piesiewicz ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną (obecnie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza). Była związana m.in. z Lubuskim Teatrem im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Teatrem Zagłębia w Sosnowcu oraz warszawskimi teatrami Syrena i Rampa. Tworzyła przedstawienia dziecięce w ramach założonej przez siebie Agencji Artystycznej Alissa.
„Noce i dnie”, „07 zgłoś się” czy „Zmiennicy”
Występowała w serialach telewizyjnych, takich jak „07 zgłoś się”, „Plastusiowy pamiętnik”, „Czterdziestolatek”, „Zmiennicy” oraz „Noce i dnie”. Grała również w spektaklach telewizyjnych. W swoim dorobku ma także role w „Pani Bovary to ja” Zbigniewa Kamińskiego, „Krótkim filmie o zabijaniu” Krzysztofa Kieślowskiego oraz „Dniu wielkiej ryby” Andrzeja Barańskiego.
W ostatnich latach można ją było oglądać m.in. w „Rafi”, „Na dobre i na złe”, „Rojst Millenium” i „M jak miłość”.
Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek o godz. 11 w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Warszawie, po której nastąpi złożenie trumny do grobu na warszawskim Cmentarzu Bródnowskim.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/760775-nie-zyje-alicja-wolska-piesiewicz-ceniona-aktorka-miala-83-lata
