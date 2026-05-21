Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia przed burzami dla obszarów z woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Prognozowane są silne opady deszczu oraz wiatr do 65 km/h; możliwy grad.
Alerty zaczną obowiązywać w czwartek o godz. 12 i potrwają do godziny 20.
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do około 65 km/h. Możliwy drobny grad
— poinformował instytut.
Ostrzeżenia przed burzami obejmą większość obszaru województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego oraz części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.
Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
olnk/PAP/X
