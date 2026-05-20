„Funkcjonariusze ABW zatrzymali trzy osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej” - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Przekazał, że zatrzymani to Polacy w wieku od 48 do 62 lat.
Siemoniak poinformował, że zatrzymań dokonano na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.
Zarzuca się im działania wywiadowcze – rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium Rzeczpospolitej oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym
— napisał na platformie X Siemoniak.
Podejrzani są już w areszcie
Wskazał, że wobec wszystkich podejrzanych Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące, a śledztwo ma charakter rozwojowy.
PAP/tt
