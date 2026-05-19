W okolicach Hrubieszowa pojawiły się drony, co wywowało zaniepokojenie mieszkańców. „W nawiązaniu do informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, informujemy, że aktualnie we wschodniej części Polski obywa się zaplanowane ćwiczenie” - uspokajało DORSZ. Burmistrz Hrubieszowa zwracała jednak uwagę, że nikt nie informował miasta o ćwiczeniach.
Polskie Radio 24 w likwidacji alarmowało, że w okolicach Hrubieszowa pojawiły się niezidentyfikowane drony w polskiej przestrzeni publicznej, które mocno zaniepokoiły mieszkańców.
Nagranie dronów w mediach społecznościowych udostępnił dziennikarz Witold Gadowski.
DORSZ uspokaja
Na sprawę zareagowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
W nawiązaniu do informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, informujemy, że aktualnie we wschodniej części Polski obywa się zaplanowane ćwiczenie systemu obrony powietrznej, które potrwa do środy, 20 maja br. W ćwiczeniu udział biorą wydzielone jednostki Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych, a jego celem jest weryfikacja procedur oraz sprawdzenie gotowości bojowej
— przekazało.
Jednocześnie w północnej części kraju trwa ćwiczenie taktyczno-specjalne COMMON SAREX-26, podczas którego siły i środki odpowiedzialne za działania poszukiwawczo-ratownicze doskonalą procedury prowadzenia działań poszukiwawczych na lądzie i morzu
— dodało.
Każdego dnia żołnierze Wojska Polskiego prowadzą szkolenia i ćwiczenia mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu gotowości operacyjnej, zarówno w domenie lądowej, morskiej oraz powietrznej. To ciągły proces doskonalenia zdolności, który przekłada się na bezpieczeństwo państwa i skuteczność realizowanych działań
— zaznaczyło.
Wątpliwości
Wątpliwości wzbudza jednak fakt, że DORSZ poinformował o tej sprawie dopiero po publikacjach medialnych.
Szanowni Państwo, dzisiejsza sytuacja związana z pojawieniem się bezzałogowych statków powietrznych nad Hrubieszowem wywołała uzasadniony niepokój mieszkańców. Chcę bardzo jasno podkreślić: Miasto Hrubieszów ani Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie otrzymały wcześniej żadnej informacji o prowadzonych ćwiczeniach od nikogo
— wskazała.
Do urzędu wpływały liczne telefony od zaniepokojonych mieszkańców, którzy pytali, co dzieje się nad miastem. W sytuacji przygranicznej, przy napiętej sytuacji międzynarodowej, brak podstawowej komunikacji z samorządem i mieszkańcami jest po prostu niedopuszczalny
— przekazała.
Na naszą wyraźną prośbę o wyjaśnienia informację przekazała Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie o godzinie 13:50. Wynika z niej jednoznacznie, że Starosta Hrubieszowski posiadał wiedzę o planowanych działaniach na podstawie pisma otrzymanego wcześniej z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP. Mimo tego mieszkańcy Hrubieszowa, Miasto oraz miejskie służby kryzysowe nie zostały poinformowane. To właśnie dlatego skierowałam oficjalne pismo do Starosty Hrubieszowskiego. Nie po to, by wywoływać polityczny spór, ale dlatego, że bezpieczeństwo mieszkańców i rzetelna komunikacja muszą być absolutnym standardem
— napisała.
Mieszkańcy mają prawo wiedzieć o działaniach, które mogą wywoływać niepokój społeczny. Samorząd nie może dowiadywać się o takich sytuacjach dopiero wtedy, gdy nad miastem latają drony, a telefony alarmowe zaczynają się urywać. Mam nadzieję, że podobna sytuacja już się nie powtórzy i w przyszłości współpraca oraz przepływ informacji między instytucjami będą wyglądały tak, jak oczekują tego mieszkańcy — odpowiedzialnie, spokojnie i z odpowiednim wyprzedzeniem
— dodała.
Adrian Siwek/X/Polskie Radio 24
