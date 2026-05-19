Nie milkną echa poniedziałkowej prowokacji pod redakcją Telewizji wPolsce24. Szereg pytań w tej sprawie zadał szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu poseł Marcin Józefaciuk
Zagadkowa interwencja policji
Przypomnijmy: w poniedziałek po południu na terenie siedziby Telewizji wPolsce24 nagle pojawili się funkcjonariusze policji. Otrzymali oni dziwaczne zawiadomienie, jakoby ktoś w pobliżu wPolsce24 miał zgłosić… obecność materiałów niebezpiecznych na terenie siedziby Telewizji Polskiej w likwidacji przy ul. Woronicza.
Zwracam się z prośbą o przedstawienie informacji oraz wyjaśnień dotyczących interwencji służb przeprowadzonej w dniu 18 maja 2026 r. w rejonie ul. Jana Pawła Woronicza oraz ul. Finlandzkiej w Warszawie, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym możliwego zagrożenia związanego z niebezpiecznymi materiałami, które doprowadziło do działań prowadzonych w okolicach siedziby redakcji telewizji wPolsce24.
— czytamy w piśmie posła.
W demokratycznym państwie szczególnie istotne jest zachowanie pełnej transparentności działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, zwłaszcza w sytuacjach dotyczących redakcji medialnych, instytucji publicznych oraz miejsc mających znaczenie dla debaty publicznej
— napisał Marcin Józefaciuk.
35 Pytań posła
Poseł zaznaczył również, że „opinia publiczna ma prawo oczekiwać rzetelnych informacji dotyczących podstaw podejmowanych działań, ich przebiegu, zasadności oraz ewentualnej skali podobnych incydentów występujących na terenie kraju”.
W związku z tą sprawą, w piśmie do MSWiA poseł zadał szereg pytań.
Jakiej dokładnie treści dotyczyło zgłoszenie będące podstawą podjęcia interwencji przez Policję i inne służby?
W jaki sposób zgłoszenie zostało przekazane odpowiednim służbom?
O której godzinie wpłynęło zgłoszenie oraz jakie działania zostały podjęte bezpośrednio po jego otrzymaniu?
Jakie jednostki Policji oraz ewentualnie innych służb zostały zaangażowane w działania prowadzone na miejscu?
Ilu funkcjonariuszy uczestniczyło w interwencji?
Czy podczas działań wykorzystano wyspecjalizowane grupy minersko-pirotechniczne lub inne specjalistyczne jednostki?
Jakie czynności zostały przeprowadzone na miejscu zdarzenia oraz w budynkach objętych działaniami służb?
Czy podjęto decyzję o ograniczeniu dostępu do określonych pomieszczeń, zabezpieczeniu terenu lub ewakuacji osób?
Czy w toku działań ujawniono jakiekolwiek materiały niebezpieczne, substancje budzące wątpliwości lub przesłanki wskazujące na realne zagrożenie?
Jak długo trwały działania służb oraz kiedy zostały zakończone?
Czy tego samego dnia odnotowano inne podobne zgłoszenia dotyczące redakcji medialnych, instytucji publicznych lub obiektów użyteczności publicznej?
Ile zgłoszeń dotyczących rzekomych materiałów wybuchowych, materiałów niebezpiecznych lub podobnych zagrożeń odnotowano na terenie Warszawy od początku 2026 roku?
Ile podobnych zgłoszeń dotyczących mediów lub redakcji odnotowano na terenie całego kraju od początku 2026 roku?
W ilu przypadkach zgłoszenia te okazały się fałszywe?
W ilu przypadkach udało się ustalić sprawców takich zgłoszeń oraz jakie konsekwencje prawne zostały wobec nich zastosowane?
Czy analizowana jest możliwość powiązania omawianego zdarzenia z innymi podobnymi incydentami dotyczącymi mediów lub instytucji publicznych?
Czy na obecnym etapie istnieją przesłanki wskazujące, że tego rodzaju zgłoszenia mogą mieć charakter skoordynowanych działań destabilizujących lub dezinformacyjnych?
Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi analizy dotyczące wzrostu liczby anonimowych zgłoszeń dotyczących potencjalnych zagrożeń wobec mediów, instytucji publicznych lub infrastruktury krytycznej?
Czy obowiązujące procedury dotyczące anonimowych zgłoszeń o potencjalnych materiałach niebezpiecznych są obecnie oceniane jako wystarczające i skuteczne?
Czy w resorcie prowadzone są prace nad zmianami proceduralnymi, organizacyjnymi lub legislacyjnymi dotyczącymi reagowania na tego rodzaju zgłoszenia?
Czy Ministerstwo planuje dodatkowe działania mające na celu ograniczenie liczby fałszywych alarmów oraz usprawnienie identyfikacji ich sprawców?
Czy zdaniem Ministerstwa przedmiotowa interwencja została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz standardami bezpieczeństwa?
Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji obserwuje wzrost liczby anonimowych zgłoszeń dotyczących potencjalnych zagrożeń wobec instytucji publicznych, mediów lub obiektów użyteczności publicznej?
Ile podobnych zgłoszeń odnotowano na terenie całego kraju w latach 2025–2026?
Jakie są szacunkowe koszty działań służb związanych z obsługą fałszywych alarmów dotyczących materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych?
Czy Ministerstwo prowadzi analizy dotyczące możliwego wykorzystywania fałszywych alarmów do destabilizacji pracy instytucji publicznych lub redakcji medialnych?
Czy w związku z omawianą sytuacją analizowany był ewentualny aspekt dezinformacyjny lub celowego wywoływania chaosu organizacyjnego?
Czy ABW lub inne służby współpracowały z Policją przy analizie przedmiotowego zdarzenia?
Czy obowiązujące procedury dotyczące reagowania na anonimowe zgłoszenia są obecnie oceniane jako wystarczające i skuteczne?
Czy planowane są zmiany proceduralne lub legislacyjne mające na celu usprawnienie identyfikacji sprawców fałszywych alarmów?
Czy Ministerstwo planuje zwiększenie możliwości technicznych służb odpowiedzialnych za identyfikowanie anonimowych zgłoszeń kierowanych do instytucji publicznych i służb państwowych?
Czy analizowana jest potrzeba stworzenia jednolitych zasad komunikacji publicznej dotyczącej interwencji służb prowadzonych w miejscach o szczególnym znaczeniu społecznym lub medialnym?
Czy Ministerstwo prowadzi działania edukacyjne lub informacyjne dotyczące odpowiedzialności karnej za wywoływanie fałszywych alarmów?
Czy zdaniem Ministra obecny system reagowania na anonimowe zgłoszenia pozwala jednocześnie skutecznie chronić bezpieczeństwo obywateli oraz minimalizować ryzyko destabilizacji funkcjonowania instytucji publicznych?
Czy Ministerstwo planuje przedstawienie opinii publicznej lub Sejmowi zbiorczych danych dotyczących skali fałszywych alarmów i działań podejmowanych przez państwo w celu przeciwdziałania temu zjawisku?
— czytamy w piśmie skierowanym do Marcina Kierwińskiego.
Poseł poprosił również o przedstawienie „ogólnej oceny sytuacji oraz informacji, czy w ostatnim czasie obserwowany jest wzrost liczby incydentów polegających na kierowaniu anonimowych zgłoszeń dotyczących potencjalnych zagrożeń wobec instytucji publicznych, mediów lub innych miejsc o szczególnym znaczeniu społecznym”.
SC/wPolityce.pl
