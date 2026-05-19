Yuri, najstarszy mrówkojad na świecie żyjący pod opieką człowieka, obchodzi jutro 30. urodziny. Na świętowanie tego dnia zaprasza warszawski ogród zoologiczny. Jak podkreśliło ZOO, osiągnięcie tego wieku to ewenement na skalę światową.
Jubileusz mieszkanki warszawskiego ogrodu zoologicznego odbędzie się w środę, 20 maja, o godz. 12.00 przed domkiem mrówkojadów.
Yuri od lat jest jedną z najbardziej wyjątkowych podopiecznych. Mrówkojady olbrzymie należą do gatunków rzadko spotykanych w europejskich ogrodach zoologicznych, a osiągnięcie wieku 30 lat jest ewenementem w skali światowej
— poinformował stołeczny ogród zoologiczny.
Codzienne zwyczaje
Podczas urodzin odwiedzający będą mogli poznać codzienne zwyczaje Yuri i usłyszeć niezwykłe historie opowiadane przez jej opiekunkę — Beatę, która od lat troszczy się o jubilatkę.
Warszawskie zoo zachęciło najmłodszych i dorosłych gości do przygotowania laurek oraz kartek urodzinowych dla Yuri, które będzie można przekazać opiekunce podczas wydarzenia.
Mrówkojad Yuri przyjechała do Warszawy w 1997 roku z Dortmundu w Niemczech. Samica doczekała się pięciorga młodych, jest również babcią, prababcią, a nawet praprababcią. Jej najmłodszy praprawnuk przyszedł na świat w listopadzie 2024 roku.
Mrówkojad wielki
Mrówkojad wielki zasiedla sawanny, bagna i lasy deszczowe Ameryki Środkowej i Południowej od Hondurasu do północnej Argentyny. Jest aktywny w dzień. Prowadzi samotny, skryty, wyłącznie naziemny i koczowniczy tryb życia. Nie przywiązuje się do określonego miejsca. W ciągu doby może odpoczywać do 15 godzin. Wygrzebuje wtedy płytkie zagłębienie w ziemi (najczęściej wśród krzaków lub pod skałą), w którym się kładzie nakrywając ogonem. Puszysty ogon chroni go przed utratą ciepła, a zarazem pozwala wtopić w otoczenie i tym sposobem uchronić przed wzrokiem ew. wrogów.
Ma bardzo charakterystyczną sylwetkę z wąską głową, długim rurkowatym pyskiem i bogato owłosionym ogonem, przypominającym chorągiew. Jego pysk ma niewielki otwór gębowy, zaopatrzony w walcowaty język o długości 60 cm, natomiast nie ma w nim zębów.
Pożywienie stanowią mrówki i termity. Dietę może wzbogacać larwami innych owadów i niekiedy owocami. Pokarm wyszukuje dzięki bardzo zaostrzonemu węchowi. Owady są wyciągane specjalnie zbudowanym językiem - długim, pokrytym drobnymi kolcami i lepką śliną. Są połykane w całości (brak zębów), a następnie miażdżone w silnie umięśnionym żołądku.
Mrówkojad ma 40 razy lepszy węch od człowieka. Polując na mrówki jest w stanie machać długim językiem z prędkością do 150 ruchów na minutę. W ciągu dnia potrafi zjeść nawet 35 tys. mrówek. Mrówkojady wielkie są najbardziej zagrożonymi ssakami w Ameryce Środkowej.
PAP/tt
