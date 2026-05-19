Dramat na jeziorze Juksty. 18-latek nie dopłynął do brzegu. Płetwonurkowie przeczesują dno

Od rana trwają poszukiwania młodego 18-letniego mężczyzny, który wpadł do jeziora Juksty koło Mrągowa. Nie mały akwen jest przeszukiwany przez strażaków, płetwonurków i ratowników wodnych. Do niezapieczonego zdarzenia doszło dziś wczesnym rankiem, kiedy wywrócił się rower wodny 4 mężczyzn w wieku 18-19 lat, którym wybrali się na ryby.

W akcji ratunkowej biorą w niej udział strażacy z Mrągowa i Olsztyna, w tym specjalistyczne grupy płetwonurków.

Według wstępnych ustaleń policji, po wywróceniu się roweru wodnego trzem mężczyznom udało się samodzielnie dotrzeć do brzegu. Nie wiadomo gdzie jest czwarty z nich, którego teraz poszukują ratownicy. Akcja prowadzona jest nie tylko z łodzi, ale również pod wodą. Jezioro Juksty jest teraz cięgle przeczesywane przez płetwonurków, którzy używają specjalistycznego sprzętu do lokalizacji osób pod wodą.

Nie założyli kapoków

Ze względu na warunki panujące na jeziorze akcja ma charakter specjalistycznej operacji poszukiwawczo-ratowniczej. Do odnalezienia mężczyzny wykorzystywany jest sonar oraz urządzenia pozwalające na analizowanie dna jeziora i lokalizowanie różnego typu obiektów. Ze wstępnych informacji przekazanych przez olsztyńską policję wynika, że żaden z mężczyzn nie miał założonego kapoka.

W tym momencie, gdy minęły już dwie godziny, automatycznie działania ratownicze przechodzą w działania poszukiwawcze. Teraz kieruje nimi policja

— wyjaśnił na antenie Polsat News kpt. mgr. inż. poż. Marcin Kordek, oficer prasowy KP PSP w Mrągowie.

Policja i Straż Pożarna (PSP, OSP) apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie wypoczynku nad wodą, sezon dopiero się rozpoczyna.

koal/interia/goniec.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

