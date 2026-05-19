Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla dziewięciu województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz spadnie do 30 mm deszczu, wiatr w porywach osiągnie 65 km/h, lokalnie może padać grad.
IMGW wydał alerty I stopnia przed burzami dla przeważającego obszaru woj. dolnośląskiego, południowych części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, północnej połowy woj. mazowieckiego i części woj. kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego oraz pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują we wtorek od godz. 12 do godz. 23.
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad
— poinformował instytut.
W czasie burz zachowajcie ostrożność, szczególnie podczas podróży i aktywności na świeżym powietrzu
— przypomniano.
Co oznacza ostrzeżenie I stopnia?
Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.
kpc/PAP/X
