Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla sześciu województw w północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Podczas burz spadnie do 30 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągnie 65 km/h.
IMGW wydał alerty przed burzami dla województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 14 do godz. 21.
Zapowiadane burze
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm, lokalnie 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad
— poinformował Instytut.
Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.
PAP/mly
