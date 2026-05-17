Nadchodzą wielkie zmiany w egzaminach na prawo jazdy!

Uproszczenie egzaminowania i nacisk na umiejętności praktyczne, to pierwszy etap zmian, które chce wprowadzić resort infrastruktury przy uzyskiwaniu prawa jazdy - zapowiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Zniknąć ma plac manewrowy i niepotrzebne pytania teoretyczne. W przyszłości w życie mają wejść m.in. tory poślizgowe i ograniczenie ważności egzaminu teoretycznego. „Manewry pod tzw. linijkę nie mają przełożenia na codzienną jazdę” - ocenił pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.
Dwa etapy reformy
Pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu zaznaczył, że jednym z elementów tych decyzji jest reforma systemu szkolenia i egzaminowania, która będzie podzielona na dwa etapy.
Pierwszy etap to uproszczenie egzaminowania i nacisk na umiejętności praktyczne
— wyjaśnił wiceminister. Przypomniał, że od ostatniej poważnej zmiany w systemie egzaminowania kandydatów na kierowców upłynęło 13 lat.
Resort zaproponował, by w jednostce mu podległej - Instytucie Transportu Samochodowego - powstało centrum egzaminowania, które będzie decydować o pytaniach i przejmie zadania dotychczasowej komisji weryfikującej i rekomendującej ich treść.
Przy centrum egzaminowania powstanie rada konsultacyjna jako organ doradczy skupiający ekspertów z branży szkoleniowej, egzaminacyjnej i środowisk bezpieczeństwa ruchu drogowego
— wyjaśnił Bukowiec.
Mniej pytań, większa jakość
Zapowiedział, że opracowywane przez specjalistów pytania będą pilotażowo testowane, a potem udostępniane publicznie, a baza pytań stanie się dynamiczna, dostosowywana na bieżąco do zmian prawnych i realiów drogowych.
Zreformujemy też sam egzamin teoretyczny, ograniczając liczbę pytań w bazie z obecnych ponad 3,5 tys. do ok. 1,5 tys. i podnosząc ich jakość
— powiedział posłom. Mówił, że nowe pytania będą proste i jednoznaczne - mają sprawdzić, czy kandydat potrafi przewidywać zagrożenia, podejmować właściwe decyzje i bezpiecznie zachowywać się w realnych sytuacjach drogowych.
Rewolucja na placu manewrowym
Na egzaminie praktycznym wyłącznie dla kategorii B i B1 resort proponuje likwidację części na placu manewrowym. Bukowiec zaznaczył, że Polska jest teraz jednym z nielicznych krajów UE, który wciąż wymaga zdawania egzaminu na wydzielonym placu.
Manewry pod tzw. linijkę nie mają przełożenia na codzienną jazdę, a te same umiejętności egzaminator może ocenić w ruchu miejskim
— ocenił pełnomocnik rządu.
Przypomniał, że od ostatniej poważnej zmiany w systemie egzaminowania kandydatów na kierowców upłynęło 13 lat. Według niego obecny system szkolenia w Polsce przygotowuje kursantów do zdania egzaminu, a nie do bezpiecznej jazdy.
I to jest fundamentalny problem, który chcemy rozwiązać
— zapewnił posłów.
Podał, że projekt pod koniec kwietnia został zapisany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, a jego przyjęcie planowane jest w drugim kwartale 2026 r.
Szczegóły zmian są obecnie przedmiotem intensywnych prac w Ministerstwie Infrastruktury, a planowane wejście w życie przepisów to 1 stycznia 2027 r.
— przekazał posłom.
Nadchodzą nowoczesne treści egzaminacyjne i szkoleniowe
Przypomniał, że drugi etap reformy będzie realizacją europejskiej dyrektywy z października 2025 r. w sprawie praw jazdy - państwa członkowskie mają ją wdrożyć u siebie do listopada 2028 r., by rok później nowe przepisy w pełni obowiązywały.
Najważniejsze z nich to nowoczesne treści egzaminacyjne i szkoleniowe, nowe kryteria oceny na egzaminie praktycznym, ekologiczny styl jazdy, cyfrowe prawo jazdy, transgraniczne egzekwowanie zakazów prowadzenia, egzamin z percepcji ryzyka
— wyliczył.
Niektóre nowe rozwiązania w niej zawarte już teraz są wprowadzane i będą miały bezpośrednie przełożenie na zasady szkolenia i egzaminowania w Polsce
— powiedział. Są to m.in. modernizacja treści pytań egzaminacyjnych, nacisk na realne umiejętności i nowe technologie.
Podkreślił, że wdrożenie dyrektywy będzie wymagało kompleksowej rewizji programów szkoleniowych, materiałów dydaktycznych i kryteriów egzaminacyjnych. Zapewnił, że spotkanie w komisji i zgłoszone uwagi zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach legislacyjnych, jeśli będą służyć temu, by kierowca wyjeżdżał na drogi naprawdę przygotowany.
Coraz bezpieczniej na drogach
Bukowiec podał, że 2025 r. był historycznie najbezpieczniejszym rokiem na polskich drogach.
Liczba ofiar śmiertelnych spadła o blisko 13 proc. - do poziomu 1660 osób - poinformował. Zmniejszyła się również liczba wypadków i rannych
— dodał.
Pełnomocnik rządu zaznaczył, że o 43 proc. od 2019 roku zredukowaliśmy liczbę ofiar i jest to najlepszy wynik w całej Unii Europejskiej.
Nasz kraj jako jedyny w Europie ma realną szansę osiągnąć cel 50 proc. redukcji liczby ofiar do roku 2030
— podkreślił. Wskazał, że te wyniki są motywacją do dalszego działania, bo dopóki na naszych drogach giną ludzie, nie można pracy uznać za zakończoną.
Przypomniał, że wśród już gotowych zmian 4 września wejdzie w życie dwuletni okres próbny dla nowych kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B.
kk/PAP
