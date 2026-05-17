Dramatyczny pożar w Jaśkowicach! 10 psów, uwięzionych w przyczepie, spłonęło żywcem

Miejsce tragedii / autor: FB/Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie
Dzisiejszej nocy w płomieniach stanęła przyczepa, która została przerobiona kojce dla psów. Pożar odebrał życie wszystkim przebywającym w niej zwierzętom. O tragedii poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie.

Do zdarzenia doszło w sobotę 16 maja o godzinie 3:53. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku wpłynęło zgłoszenie o pożarze przyczepy na jednej z posesji w miejscowości Jaśkowice.

Po dojeździe na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania kierujący działaniem ratowniczym ustalił, że doszło do rozwiniętego pożaru przyczepy typu „kanadyjka”, przerobionej na kojce dla psów

— czytamy we wpisie strażaków.

Jak dodali, niestety, w wyniku silnie rozwiniętego pożaru nie udało się uratować żadnego ze znajdujących się wewnątrz zwierząt.

Śmierć poniosło 10 psów

— wskazali strażacy.

Policjanci analizują okoliczności zdarzenia, aby ustalić, co doprowadziło do pożaru.

FB/Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

