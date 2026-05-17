Dzisiejszej nocy w płomieniach stanęła przyczepa, która została przerobiona kojce dla psów. Pożar odebrał życie wszystkim przebywającym w niej zwierzętom. O tragedii poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie.
Do zdarzenia doszło w sobotę 16 maja o godzinie 3:53. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku wpłynęło zgłoszenie o pożarze przyczepy na jednej z posesji w miejscowości Jaśkowice.
Po dojeździe na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania kierujący działaniem ratowniczym ustalił, że doszło do rozwiniętego pożaru przyczepy typu „kanadyjka”, przerobionej na kojce dla psów
— czytamy we wpisie strażaków.
Jak dodali, niestety, w wyniku silnie rozwiniętego pożaru nie udało się uratować żadnego ze znajdujących się wewnątrz zwierząt.
Śmierć poniosło 10 psów
— wskazali strażacy.
Policjanci analizują okoliczności zdarzenia, aby ustalić, co doprowadziło do pożaru.
FB/Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie/tt
