To ma być maj? Ważne ostrzeżenie synoptyków

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak poinformował, że w niedzielę i poniedziałek wciąż najchłodniejszy będzie pas od południa przez centrum po Warmię i Mazury, spodziewane są tam również opady deszczu. Na wschodzie kraju z kolei będzie cieplej, ale za to burzowo.
W niedzielę po południu zachmurzenia na zachodzie oraz północy kraju umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze kraju całkowite. We wschodniej połowie kraju prognozowane są opady deszczu okresami o umiarkowanym natężeniu do 10 mm, na obszarze Karpat oraz Małopolski do 15 mm. Na krańcach wschodnich możliwe burze, tam wiatr do 60 km/h. W Tatrach powyżej 2000 m n.p.m. spodziewane są opady śniegu i przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm.
Wciąż obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne IMGW I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla części południowej woj. małopolskiego oraz śląskiego. Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Zakończą się one najpóźniej w niedzielę o godz. 18. W tych samych województwach do godz. 20 pozostaną w mocy alerty hydrologiczne IMGW. Na większości obszaru występowania intensywnych opadów obowiązują ostrzeżenia I stopnia (gwałtowne wzrosty stanów wody). Dla zlewni Białka i Sękówka w woj. małopolskim oraz dla zlewni Koszarawa w woj. śląskim IMGW wydał natomiast ostrzeżenia II stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych).
Ostrzeżenia I i II stopnia
Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Temperatura w pasie od Śląska przez Małopolskę, Warmię, Mazury i Podlasie wyniesie od 10 st. C do 14 st. C. Na pozostałym obszarze kraju od 10 st. C do 14 st. C. Najcieplej na krańcach wschodnich kraju, tam od 20 st. C do 23 st. C.
Chmurna noc
W nocy z niedzieli na poniedziałek synoptycy spodziewają się przewagi zachmurzenia dużego. Większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia spodziewane są na zachodzie oraz krańcach wschodnich. Na obszarze od Warmii przez Kujawy, centrum kraju po Śląsk będą występować opady deszczu. Wysoko w Tatrach słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu.
Najchłodniej w Kotlinach Sudeckich, gdzie temperatura wyniesie ok. 1 st. C, przy gruncie może tam spaść do ok. minus 1 st. C. Najcieplej na krańcach wschodnich, do 11 st. C.
W pniedziałek zachmurzenie z przejaśnieniami
W poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Występować będą przelotne opady deszczu, a na wschodzie i w centrum prognozowane są burze. Na szczytach Tatr możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu.
Temperatura od 9 st. C w rejonach podgórskich Karpat, od 12 st. C do 15 st. C na południu kraju i w centrum, do 19 st. C na zachodzie i 22 st. C na krańcach wschodnich kraju.
Rozpogodzenia dopiero w nocy
W nocy prognozowane jest zachmurzenie duże z licznymi przejaśnieniami, a na zachodzie kraju występować będą liczne rozpogodzenia. Na zachodzie i południowym zachodzie bez opadów, jednakże w drugiej połowie nocy mogą wystąpić tam mgły ograniczające widzialność do 300 m. Nad pozostałym obszarem kraju przelotne opady deszczu. Na wschodnich krańcach kraju mogą wystąpić burze.
Temperatura od 4 st. C do 9 st. C, na wschodzie kraju i w centrum do 11 st. C. Na obszarach podgórskich Sudetów spadek temperatury do 3 st. C, a przy gruncie do minus 1 st. C.
xyz/PAP
