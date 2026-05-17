Jeden z najbardziej rozpoznawalnych bocianów białych na Mazurach Krutek i jego partnerka doczekali się pięciu piskląt - ustalili przyrodnicy z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. „Tak wielu młodych Krutek jeszcze nie miał” - przyznał dyrektor Parku Krzysztof Wittbrodt.
Wspaniałe wieści z Krutyni!
Przyrodnikom z Mazurskiego Parku Krajobrazowego udało się nagrać pięć młodych piskląt w gnieździe.
Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Wittbrodt przypomniał, że w ubiegłym roku Krutek doczekał się czterech młodych, a dwa lata bocianią parę spotkała tragedia - wszystkie cztery jaja zmarzły i nie wykluło się z nich ani jedno pisklę.
Teraz będziemy obserwować, czy Krutek nie będzie próbował pozbyć się potomstwa
— powiedział PAP Wittbrodt.
Dodał, że to naturalna praktyka u bocianów. Ptaki wyrzucają z gniazda pisklęta słabe, chore lub pozbywają się młodych, gdy nie są w stanie ich wykarmić.
Gdyby Krutek wyrzucił młode z gniazda, wówczas zostanie ono odchowane w ośrodku rehabilitacji bocianów.
Krutek - zwiastun wiosny
Krutek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych bocianów białych na Mazurach, symbol i największy celebryta w Krutyni. Imię wyłoniono mu w konkursie.
Stał się znany dzięki monitorowaniu jego migracji za pomocą nadajnika GPS. Jego historia rozpoczęła się, gdy jako pisklę wypadł z gniazda i został uratowany przez mieszkańców oraz pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Dziś tysiące osób śledzą jego coroczne powroty z Afryki do mazurskiego gniazda.
Krutek przylatuje zawsze na Mazury jako pierwszy lub jeden z pierwszych bocianów.
PAP/tt
