Wspaniałe wieści z Krutyni! Bocian Krutek wraca w wielkim stylu. "Tak wielu młodych jeszcze nie miał"

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/Mazurski Park Krajobrazowy
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych bocianów białych na Mazurach Krutek i jego partnerka doczekali się pięciu piskląt - ustalili przyrodnicy z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. „Tak wielu młodych Krutek jeszcze nie miał” - przyznał dyrektor Parku Krzysztof Wittbrodt.

Przyrodnikom z Mazurskiego Parku Krajobrazowego udało się nagrać pięć młodych piskląt w gnieździe.

Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Wittbrodt przypomniał, że w ubiegłym roku Krutek doczekał się czterech młodych, a dwa lata bocianią parę spotkała tragedia - wszystkie cztery jaja zmarzły i nie wykluło się z nich ani jedno pisklę.

Teraz będziemy obserwować, czy Krutek nie będzie próbował pozbyć się potomstwa

— powiedział PAP Wittbrodt.

Dodał, że to naturalna praktyka u bocianów. Ptaki wyrzucają z gniazda pisklęta słabe, chore lub pozbywają się młodych, gdy nie są w stanie ich wykarmić.

Gdyby Krutek wyrzucił młode z gniazda, wówczas zostanie ono odchowane w ośrodku rehabilitacji bocianów.

Krutek - zwiastun wiosny

Krutek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych bocianów białych na Mazurach, symbol i największy celebryta w Krutyni. Imię wyłoniono mu w konkursie.

Stał się znany dzięki monitorowaniu jego migracji za pomocą nadajnika GPS. Jego historia rozpoczęła się, gdy jako pisklę wypadł z gniazda i został uratowany przez mieszkańców oraz pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Dziś tysiące osób śledzą jego coroczne powroty z Afryki do mazurskiego gniazda.

Krutek przylatuje zawsze na Mazury jako pierwszy lub jeden z pierwszych bocianów.

PAP/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

