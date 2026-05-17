Rowerzysta to święta krowa? 80-latka w szpitalu

„Sprawca po wszystkim uciekł i nie udzielił jej żadnej pomocy. Babcia trafiła do szpitala” - czytamy w facebookowym wpisie Dagmary Wnuk, wnuczki poszkodowanej 80-latki, która trafiła do placówki medycznej, po tym jak została popchnięta przez rowerzystę i upadła na chodnik. Zdarzenie miało miejsce we Wrocławiu.
Do skandalicznej sytuacji doszło w pobliżu kościoła pw. Macierzyństwa NMP. O pomoc w odnalezieniu rowerzysty poprosiła Wnuczka poszkodowanej, Dagmara Wnuk. Zamieściła na swoim facebookowym profilu nagranie, na którym widać, jak rowerzysta popycha starszą kobietę. 80-latka straciła równowagę i upadła na chodnik.
Sprawca po wszystkim uciekł i nie udzielił jej żadnej pomocy. Babcia trafiła do szpitala i obecnie przechodzi diagnostykę po obrażeniach fizycznych i ogromnym stresie związanym z tym wydarzeniem
— czytamy w załączonym opisie.
Na zdjęciach i nagraniu widać mężczyznę, który dopuścił się tego ataku. Jeśli ktoś go rozpoznaje albo posiada jakiekolwiek informacje, proszę o kontakt
— dodała.
