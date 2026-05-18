Nasz kraj stał się ziemią obiecaną dla obywateli z Kolumbii. Według oficjalnych rządowych danych, w latach 2022-2026 (w obecnym roku do 31 marca) wydano aż 97 552 pozwoleń na pracę w Polsce – dla obywateli tego kraju.
Na drugim miejscu (jeśli chodzi o Amerykę Południową i Środkową) znalazła się Argentyna, której obywatele, w tym samy okresie uzyskali 5179 pozwoleń na pracę. Różnica zatem jest olbrzymia.
Na ostatnim miejscu podium uplasowali się obywatele Kuby, którzy w okresie 2022-2026 (w obecnym roku do 31 marca) otrzymali 3 964 pozwoleń na pracę w Polsce.
Nieuczciwe kolumbijskiej agencje
Tylko w 2025 roku Polska wydała 37 337 pozwoleń na pracę dla Kolumbijczyków. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 16 tys. obywateli Kolumbii wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenie bądź agencyjnej.
Jak podaje „WP”, nie wszyscy Kolumbijczycy mogą liczyć na uczciwość przy podejmowaniu pracy w naszym kraju. Niektórzy z nich padają ofiarą nieuczciwych agencji pracy z samej Kolumbii. Po przylocie do Polski okazuje się, że pracy na przykład nie ma i muszą szukać czegoś na własną rękę, czasami pracując na czarno.
Kolumbijczycy szukają szczęścia w Polsce z wielu powodów. Wśród nich znajduje się wysokie bezrobocie w ich kraju, problemy gospodarcze Kolumbii, a także o wiele większe zarobki, niż te które oferuje państwo ze stolicą w Bogocie.
Polska zaostrzyła przepisy
Polska zaostrzyła niedawno przepisy dla obywateli Kolumbii oraz Wenezueli. Według rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, obywatele tych krajów z Ameryki Południowej muszą posiadać wizę, a także zezwolenia na pracę, żeby w sposób legalny przebywać i podjąć zatrudnienie na terenie Polski.
