Kolumbijczycy szturmują Polskę. Rząd Tuska wydał rekordową liczbę pozwoleń na pracę

Pracownicy na budowie / autor: Fratria

Tylko w 2025 roku Polska wydała prawie 38 tys. zezwoleń na pracę dla obywateli Kolumbii. Od kilku lat ludzie z tego kraju masowo migrują do naszego kraju. Od 2022 roku do 31 marca br. wydano prawie 98 tys. pozwoleń.

Nasz kraj stał się ziemią obiecaną dla obywateli z Kolumbii. Według oficjalnych rządowych danych, w latach 2022-2026 (w obecnym roku do 31 marca) wydano aż 97 552 pozwoleń na pracę w Polsce – dla obywateli tego kraju.

Na drugim miejscu (jeśli chodzi o Amerykę Południową i Środkową) znalazła się Argentyna, której obywatele, w tym samy okresie uzyskali 5179 pozwoleń na pracę. Różnica zatem jest olbrzymia.

Na ostatnim miejscu podium uplasowali się obywatele Kuby, którzy w okresie 2022-2026 (w obecnym roku do 31 marca) otrzymali 3 964 pozwoleń na pracę w Polsce.

Nieuczciwe kolumbijskiej agencje

Tylko w 2025 roku Polska wydała 37 337 pozwoleń na pracę dla Kolumbijczyków. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 16 tys. obywateli Kolumbii wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenie bądź agencyjnej.

Jak podaje „WP”, nie wszyscy Kolumbijczycy mogą liczyć na uczciwość przy podejmowaniu pracy w naszym kraju. Niektórzy z nich padają ofiarą nieuczciwych agencji pracy z samej Kolumbii. Po przylocie do Polski okazuje się, że pracy na przykład nie ma i muszą szukać czegoś na własną rękę, czasami pracując na czarno.

Kolumbijczycy szukają szczęścia w Polsce z wielu powodów. Wśród nich znajduje się wysokie bezrobocie w ich kraju, problemy gospodarcze Kolumbii, a także o wiele większe zarobki, niż te które oferuje państwo ze stolicą w Bogocie.

Polska zaostrzyła przepisy

Polska zaostrzyła niedawno przepisy dla obywateli Kolumbii oraz Wenezueli. Według rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, obywatele tych krajów z Ameryki Południowej muszą posiadać wizę, a także zezwolenia na pracę, żeby w sposób legalny przebywać i podjąć zatrudnienie na terenie Polski.

xyz/WP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

