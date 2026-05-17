Czekali 50 lat, popłyną na Bahamy. Słynny żaglowiec obrał kurs

To pierwsza taka wyprawa po 50 latach! Żaglowiec szkolny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wyruszył w niemal półroczny rejs do Stanów Zjednoczonych Ameryki. „Dar Młodzieży” dowodzony przez kapitana żeglugi wielkiej Michała Sadowskiego wraz z 33-osobową załogą oraz studentami kilka dni temu opuścił hiszpański port Kadyks i obrał kurs na Bahamy.
Postój w Hiszpanii służył celom logistycznym oraz szkoleniowym. W Kadyksie przeprowadzono pierwszą wymianę praktykantów Uniwersytetu Morskiego: część studentów zakończyła swoje praktyki, a na ich miejsce weszli kolejni podchorążowie przygotowani do dalszej części rejsu.
12 maja „Dar Młodzieży” opuścił port w Kadyksie i kieruje się do portu na Bahamach. Życzymy sprzyjających wiatrów załodze i studentom I roku Wydziału Nawigacyjnego
— napisano na profilu na Facebooku Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
Historyczny wymiar rejsu
Jak podkreśla Uniwersytet Morski w Gdyni, transatlantycki rejs „Daru Młodzieży” nawiązuje do historycznej wyprawy „Daru Pomorza” dokładnie sprzed 50 lat, który odbył się z okazji 200-lecia Stanów Zjednoczonych.
Rejs „Daru Młodzieży” stanowi kontynuację tradycji. Wydarzenie ma charakter nie tylko szkoleniowy dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, lecz również promocyjny – wzmacniając obecność Polski na arenie międzynarodowej oraz wspierając budowanie relacji w ramach obchodów 250-lecia USA i międzynarodowych regat Sail 250. […] Kulminacyjnym punktem rejsu będzie udział fregaty w międzynarodowej paradzie żaglowców 4 lipca w Nowym Jorku
— czytamy na stronie uniwersytetu.
Rejs do Stanów Zjednoczonych rozpoczął się 16 kwietnia, dokładnie tak jak pół wieku temu. Powrót żaglowca do Gdyni przewidywany jest na 24 sierpnia 2026 roku. W trakcie całej wyprawy „Dar Młodzieży” pokona około 12 tysięcy mil morskich. Podróż potrwa 131 dni.
