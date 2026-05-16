Droga do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta dla turystów od 25 do 29 maja w związku z remontem – poinformował Tatrzański Park Narodowy. W tym czasie nie będzie możliwości przejścia pieszo od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza, a kursy e-busów i transport konny będą zawieszone.
Remont obejmie odcinek drogi od Łysej Polany do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza, w pobliżu odejścia czarnego szlaku na Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień. Prace remontowe rozpoczną się już w poniedziałek 18 maja i potrwają etapami do 10 czerwca, ale trasa będzie czasowo otwierana.
Jak podano, w dniach 18–22 maja prowadzone będą roboty związane z frezowaniem nawierzchni i ścinaniem poboczy. W tym czasie droga pozostanie otwarta dla pieszych, jednak należy liczyć się z ruchem wahadłowym i okresowymi wstrzymaniami przejścia. W tym czasie nie będą kursowały elektryczne busy ani wozy konne nad słynne tatrzańskie jezioro.
Największe utrudnienia zaplanowano na okres 25–29 maja. Wówczas, z powodu układania nowych warstw asfaltu, droga zostanie całkowicie zamknięta zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego. Turyści również nie będą mogli przejść odcinkiem między Łysą Polaną a Wodogrzmotami Mickiewicza w obu kierunkach.
TPN zaleca osobom planującym wycieczkę do Morskiego Oka przełożenie jej na termin po zakończeniu prac. Możliwe będzie jednak dojście do schronisk nad Morskim Okiem, w Dolinie Roztoki i Dolinie Pięciu Stawów trasą alternatywną - przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Rówień Waksmundzką. Trzeba jednak mieć na uwadze, że obejście wydłuży trasę wędrówki o około 1,5–2 godziny w jedną stronę.
W dniach 8–10 czerwca zaplanowano kolejny etap prac przy poboczach. Droga będzie wtedy dostępna dla pieszych, ale nadal nie będą kursowały nią „elektryki” ani transport konny.
TPN poinformował także, że parkingi w rejonie Łysej Polany pozostaną otwarte przez cały okres remontu. W dniach całkowitego zamknięcia drogi niedostępny będzie jednak parking na Palenicy Białczańskiej.
Park zastrzegł, że harmonogram robót jest uzależniony od warunków pogodowych i może ulec zmianie.
kk/PAP
