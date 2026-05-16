Jaś Kapela był gościem programu „Budzimy się” w Telewizji wPolsce24. Kontrowersyjny twórca komentował sprawę odwołania spotkania z nim w bibliotece w Radomiu, na co zareagował opublikowaniem obraźliwej dla tego miasta piosenki.
W rozmowie na antenie Telewizji wPolsce24 Kapela przekonywał, że został ws. swojej piosenki źle zrozumiany. „Świnie”, o których wspomniał w swoim utworze, nie odnosiły się do mieszkańców Radomia.
To zostało źle zrozumiane. Nie chodziło mi o to, że mieszkańcy Radomia to świnie. Tylko, że tam jest taka prowincja, że świnie się pasą na rynku. To zwykłe, hodowlane świnie. Chociaż dziki też mogłyby być. U nas po Zielonce też dziki chodzą
– powiedział.
Na tym polega siła poezji i każdy może ją rozumieć jak chce. Ta moja piosenka jest dystrybuowana przez prawicową prasę
– mówił.
Odniósł się też do kontrowersji związanych z faktem, że otrzymał stypendium z resortu kultury.
Jestem doceniany już teraz. W końcu dwa stypendia ministerstwa kultury dostałem
– stwierdził.
Walki we freak fightach
Kapela odniósł się też do swojego uczestnictwa budzących poważne kontrowersje galach sztuk walki.
Wiadomo, że jest to pewna konwencja. W normalnym życiu tego nie robię, nikogo nie atakuję
– powiedział.
Dopytywany przez prowadzących o to, czy państwo powinno wspierać taką działalność, jak jego, odparł:
Państwo wspiera różne inicjatywy. Pompy ciepła wspiera, termomodernizację domów proboszczów, tak samo może wspierać sztukę niezależną czy kontrowersyjną. To też buduje w jakiś sposób nasze społeczeństwo, np. to, że możemy się tutaj nie zgadzać czy kłócić.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/760381-dlaczego-obrazal-radom-kapela-tlumaczy-sie-we-wpolsce24
