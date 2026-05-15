Jak dowiedział się portal wPolityce.pl, w Belwederze odbędzie się dziś uroczystość nadania imienia tulipanowi imienia „Andrzej Duda”. To szczególne uhonorowanie 10-letniej pracy byłego prezydenta rozpocznie się o godz. 13.00.
Najbardziej znane są w świecie uhonorowania, których dokonali holenderscy hodowcy tych kwiatów. Nadali oni imiona nowym odmianom tulipanów znanych Polaków. Mamy zatem już tulipany „Jan Paweł II”, „Irena Sendlerowa”, „Mikołaj Kopernik”, „Fryderyk Chopin” czy też „Lech Kaczyński”.
Z kolei w w 2022 r. imieniem Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy nazwano w Chrzypsku Wielkim (woj. wielkopolskie) nową odmianę tulipana. Ceremonia odbyła odbyła się z udziałem ówczesnej prezydenckiej pary, w trakcie XII Międzynarodowych Targów Tulipanów w Chrzypsku Wielkim w 2022 r.
„Maria i Lech Kaczyńscy”
Pierwszą osobistością z Polski, która została tak uhonorowana była Maria Kaczyńska, której imieniem nazwano nową odmianę tulipana w kwietniu 2008 r. Dokładnie dwa lata przed katastrofą smoleńską, w której zginęła wraz z mężem, prezydentem Lechem Kaczyńskim. Tulipan „Lech Kaczyński” dobrze komponuje się z kremowym tulipanem „Maria Kaczyńska”, obie odmiany kwitną w tym samym czasie.
Tulipany par prezydenckich
W 2012 roku miało miejsce nadanie imienia tulipanowi imienia „Jolanta Kwaśniewska”, a rok później także byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Także w 2012 r. nową odmianę tulipana nazwano „Anna Komorowska”, a kilka lat później pojawił się także tulipan „Bronisław Komorowski”, który został zaprezentowany w Chrzypsku Wielkim.
Podobnie został uhonorowany nadaniem imienia nowej odmianie tulipana Lech Wałęsa. W lutym 2011 roku Danuta Wałęsa dokonała chrztu odmiany tulipana „Lech Wałęsa” w Gdańsku.
koal/wPolityce.pl/niepodlewam.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/760313-nasz-news-nowa-odmiana-tulipana-bedzie-nosic-imie-prezydenta
