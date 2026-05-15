NASZ NEWS

NASZ NEWS. Dziś niezwykła ceremonia w Belwederze. Nowa odmiana tulipana otrzyma imię. Wiemy, kto zostanie uhonorowany

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
W Belwederze odbędzie się uroczystość nadania imienia tulipanowi "Andrzej Duda".. / autor: Fratria
W Belwederze odbędzie się uroczystość nadania imienia tulipanowi "Andrzej Duda".. / autor: Fratria

Jak dowiedział się portal wPolityce.pl, w Belwederze odbędzie się dziś uroczystość nadania imienia tulipanowi imienia „Andrzej Duda”. To szczególne uhonorowanie 10-letniej pracy byłego prezydenta rozpocznie się o godz. 13.00.

Najbardziej znane są w świecie uhonorowania, których dokonali holenderscy hodowcy tych kwiatów. Nadali oni imiona nowym odmianom tulipanów znanych Polaków. Mamy zatem już tulipany „Jan Paweł II”, „Irena Sendlerowa”, „Mikołaj Kopernik”, „Fryderyk Chopin” czy też „Lech Kaczyński”.

Z kolei w w 2022 r. imieniem Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy nazwano w Chrzypsku Wielkim (woj. wielkopolskie) nową odmianę tulipana. Ceremonia odbyła odbyła się z udziałem ówczesnej prezydenckiej pary, w trakcie XII Międzynarodowych Targów Tulipanów w Chrzypsku Wielkim w 2022 r.

Teraz swój kwiat będzie miał także były prezydent Andrzej Duda. Jak dowiedział się portal wPolityce.pl, dziś w Belwederze odbędzie się uroczystość nadania imienia tulipanowi imienia „Andrzej Duda”.

Czytaj także

Maria i Lech Kaczyńscy”

Pierwszą osobistością z Polski, która została tak uhonorowana była Maria Kaczyńska, której imieniem nazwano nową odmianę tulipana w kwietniu 2008 r. Dokładnie dwa lata przed katastrofą smoleńską, w której zginęła wraz z mężem, prezydentem Lechem Kaczyńskim. Tulipan „Lech Kaczyński” dobrze komponuje się z kremowym tulipanem „Maria Kaczyńska”, obie odmiany kwitną w tym samym czasie.

Czytaj także

Tulipany par prezydenckich

W 2012 roku miało miejsce nadanie imienia tulipanowi imienia „Jolanta Kwaśniewska”, a rok później także byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Także w 2012 r. nową odmianę tulipana nazwano „Anna Komorowska”, a kilka lat później pojawił się także tulipan „Bronisław Komorowski”, który został zaprezentowany w Chrzypsku Wielkim.

Podobnie został uhonorowany nadaniem imienia nowej odmianie tulipana Lech Wałęsa. W lutym 2011 roku Danuta Wałęsa dokonała chrztu odmiany tulipana „Lech Wałęsa” w Gdańsku.

Czytaj także

koal/wPolityce.pl/niepodlewam.pl

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych