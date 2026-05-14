Dzieli nas 15 dni do Samorządowego Kongresu Trójmorza!

Już 27–28 maja w Lublinie odbędzie się VI Samorządowy Kongres Trójmorza i Forum Gospodarcze. Na wydarzenie zaproszono blisko 300 regionów z 13 państw Inicjatywy Trójmorza oraz regiony partnerskie Województwa Lubelskiego z Francji, Włoch, Ukrainy. Rejestracja na wydarzenie zostanie zamknięta 21 maja br. lub do wyczerpania limitu miejsc. Dziś w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie zaproszeni goście zdradzili szczegóły najbliższej edycji.
Województwo Lubelskie jest inicjatorem Samorządowego Kongresu Trójmorza – wydarzenia, które stanowi platformę dyskusji i porozumienia samorządów skupionych wokół flagowych inwestycji Trójmorza, jaką jest m.in. trasa Via Carpatia. Tematem wiodącym wydarzenia pozostają też aktualne wyzwania polityki międzynarodowej związane z bezpieczeństwem, rozwojem sztucznej inteligencji, wymianą handlową oraz rozwojem regionów. W pięciu edycjach Kongresu wzięło udział ponad 5000 uczestników ze świata administracji, samorządów, przedstawicieli rządowych i biznesu, kilkadziesiąt oficjalnych delegacji zagranicznych z ponad 25 krajów Europy i świata na czele z ministrami oraz szefami regionów. Wszystkie edycje Kongresu były obejmowane Patronatem Honorowym Prezydenta RP. W dzisiejszej konferencji prasowej zapowiadającej Samorządowy Kongres Trójmorza wzięli udział:
— Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, — Marcin Szewczak – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, — Beata Daszyńska-Muzyczka – członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie RP, założyciel i prezes Three Seas Business Council, — gen. broni rez. dr Jarosław Gromadziński – Prezes Defence Institute, reprezentujący Grupę Defence24.
W tym roku mamy zaszczyt współpracować z m.in. Kancelarią Prezydenta RP, Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Three Seas Business Council, Ośrodkiem Studiów Wschodnich, Instytutem Myśli Schumana, Cyfrową Polską, a także polskimi uczelniami: Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Szkołą Główną Mikołaja Kopernika w Warszawie czy Akademią Zamojską. W trakcie dwudniowego Kongresu równolegle będą toczyły się następujące sesje:
— Forum Międzynarodowe, — Forum Gospodarcze, — Forum Bezpieczeństwa (współorganizator: Defence24), — Forum Naukowe (przy współpracy z KUL, IRST oraz SGMK), — Forum Młodych (przy udziale Młodzieżowego Sejmiku WL).
Trzynaście państw zgromadzonych wokół Inicjatywy Trójmorza na osi północ–południe są uzupełnieniem Unii Europejskiej, które poprzez zacieśnianie wzajemnych relacji miały szybciej doganiać zjednoczoną Europę. Projekty energetyczne, drogowe i kolejowe oraz z zakresu cyberbezpieczeństwa cały czas funkcjonują i są realizowane na Samorządowym Kongresie Trójmorza. Współpracujemy w Sieci Regionów Trójmorza z 28 regionami, które chcą razem działać na szczeblu samorządowym i tworzyć organizację stanowiącą przyszłość Europy
– powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
Beata Daszyńska-Muzyczka – członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie RP, założyciel i prezes Three Seas Business Council – zwróciła uwagę na trzy luki. Pierwsza dotyczy PKB nieproporcjonalnego do liczby ludności, a druga luka jest obecna na poziomie infrastrukturalnym:
Tylko w trzech sektorach (energetycznym, transportowo-logistycznym i cyfrowym) trzynaście państw Inicjatywy Trójmorza powinno zainwestować 650 mld euro. Żadne środki publiczne i europejskie nie wystarczą, żeby tę lukę zniwelować. Ale jest to możliwe dzięki konsekwentnej pracy i odpowiedzialności wszystkich regionów. Fundusz inwestycyjny, powołany przez BGK z dziesięcioma innymi bankami, zrealizował już pięć inwestycji na ponad 6 mld euro. Z kolei z listy 146 projektów zdefiniowanych na poziomie Kancelarii Prezydentów zostało już zrealizowanych prawie 40 projektów, a łączna wartość wydatków publicznych na te publiczne inwestycje przekroczyła 100 mld euro
— podkreślała Prezes Beata Daszyńska-Muzyczka.
Nowość tej edycji – Forum Bezpieczeństwa
Nowością w 2026 roku jest Forum Bezpieczeństwa, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia m.in. odporności lokalnej, bezpieczeństwa zdrowotnego i społecznego, ochrony infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwa i roli samorządów w reagowaniu na kryzysy.
Od pełnoekranowej agresji Rosji na Ukrainę bezpieczeństwo jest odmieniane przez wszystkie przypadki. To jest doświadczenie, którym powinniśmy się dzielić, tą sytuacją geostrategiczną i wpływu wojny na Ukrainie na nasze gospodarki. Jeden z paneli będzie poświęcony raportowi Bałtyk 2035, w którym chcemy pokazać, że wejście Szwecji i Finlandii do NATO ma wpływ na bezpieczeństwo energetyczne i transportowe Polski. W cyberprzestrzeni dyrektywa unijna wymusza wielkie zadania na regionach, między innymi to, jak samorząd powinien reagować w sytuacji kryzysowej. Musimy usprawniać nasze działania, by być bliżej obywatela i budować zaufanie pomiędzy samorządem a obywatelem. Bezpieczeństwo ma wiele obliczy i cieszę się z rozmów w tak szerokim gronie
— gen. broni rez. dr Jarosław Gromadziński, Prezes Defence Institute, reprezentujący Grupę Defence24.
Sieć Regionów Trójmorza będzie miała nowych członków
Ścisła współpraca pomiędzy regionami w Sieci Regionów Trójmorza pozwala na realizację wspólnych projektów z różnych dziedzin: gospodarki, infrastruktury, ochrony środowiska, cyfryzacji oraz edukacji i nauki. Dobrym przykładem współpracy jest Deklaracja o Partnerstwie i Współpracy Członków Sieci Regionów Trójmorza na rzecz wsparcia i przygotowania budowy międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia. Obecnie Sieć skupia 28 regionów z 8 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas tegorocznego Kongresu do Sieci dołączą nowe regiony: Okręg Vaslui z Rumunii oraz Wschodnia Macedonia i Tracja z Grecji.
W poprzednich edycjach Kongres przyczynił się nie tylko do powstania Sieci Regionów Trójmorza, ale również do powstania Sieci Turystycznej oraz Sieci Uniwersytetów Trójmorza.
W ramach Sieci Uniwersytetów Trójmorza prowadzimy wspólne prace badawcze i będziemy przygotowywali raport z punktu widzenia rozwoju gospodarczego wszystkich regionów, określanych jako wschodnia flanka NATO, co nam pokazuje, że jest ogromne oczekiwanie ze strony uniwersytetów, żebyśmy jako województwo lubelskie wzięli odpowiedzialność i nadali ton na kierunek rozwoju Trójmorza. W najbliższych latach szczególnie ucierpią regiony wschodnie, bo Unia Europejska idzie w kierunku centralizacji. Musimy pokazać, że jesteśmy jednością. Trójmorze jest ogromną szansą również dla przedsiębiorców, szczególnie w działaniach dotyczących odbudowy Ukrainy. Nasza przyszłość uzależniona jest od sukcesu Trójmorza
— dodał Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Marcin Szewczak.
Koncert na Gali Regionów Trójmorza
27 maja odbędzie się również Gala Regionów Trójmorza, podczas której zostaną wręczone nagrody „Międzynarodowy sukces w obszarze Inicjatywy Trójmorza” w kategoriach: firma międzynarodowa, firma regionalna oraz osoba. Dodatkowo w tym roku zostanie przyznana nagroda w kategorii bezpieczeństwo.
Agenda
Agenda wydarzenia – na bieżąco aktualizowana – dostępna jest na stronie: congress.lubelskie.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/760286-dzieli-nas-15-dni-do-samorzadowego-kongresu-trojmorza
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.