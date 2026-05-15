Budowa najwyższego w Europie 55-metrowego pomnika Matki Bożej w Konotopiu k. Torunia (Kujawsko-Pomorskie) jest coraz bliżej końca. Będzie on poświęcony 15 sierpnia i wyższy niż pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, a także Chrystusa Króla w Świebodzinie.
Powstający z inicjatywy milionera Romana Karkosika i jego żony monument ma już kilkadziesiąt metrów. Podczas wmurowania kamienia węgielnego wiosną ubiegłego roku Karkosikowie mówili o pomniku, jako o wotum wdzięczności. Niedaleko znajduje się sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, znane w tej części Polski miejsce pielgrzymkowe, także zaopiekowane od lat przez rodzinę biznesmana.
Mieszkańcy wsi i całej gminy przyjmują to bardzo pozytywnie. Państwo Karkosikowie już wcześniej wybudowali nowy budynek sanktuarium w Konotopiu w 2012 roku. Ono tu istnieje od lat, a teraz jak wygląda. Rok temu, gdy ruszyła budowa pomnika, było to dla nas ogromne zaskoczenie. Nikt nic wcześniej o tym nie wiedział, że u nas powstanie tak wielka figura, największa w świecie, bo większa od tej w Świebodzinie i Rio
— powiedział PAP sołtys wsi Konotopie Mieczysław Grębicki.
Najwyższy na świecie posąg Maryi znajduje się na Filipinach. To Matka Wszystkich Azji - Wieża Pokoju, która mierzy 98,15 metra. Nie wszyscy jednak uznają go wprost za pomnik, bo to wielofunkcyjna monumentalna budowla, która mieści sanktuarium, kaplicę Jana Pawła II, 12 kaplic maryjnych, a także sale konferencyjne.
Dla wszystkich, którzy przychodzą się tu modlić, to jest duży znak wiary. (…) 15 sierpnia ma być wyświęcenie. Każdy jest ciekaw jak to będzie, bo to będzie duże zgromadzenie. Ludzie się zastanawiają, jakie osoby do nas przyjadą. Wszyscy tutaj o tym między sobą rozmawiają
— podkreślił sołtys.
„Wotum wdzięczności państwa Karkosików”
W jego wsi, niedaleko której mieszkają Karkosikowie, żyje ok. 120 osób. Sołtys nie boi się jednak, że turyści zakłócą spokój i wpłyną na degradację środowiska naturalnego.
Figura ma mieć 55-metrów wysokości. 15 metrów mają korony i to na nich ma być taras widokowy. Do góry będzie można wjechać windą. Z tarasu będzie można podziwiać okolicę. Obok są trzy jeziora, lasy. Gdy ktoś wejdzie do góry to będzie podziwiał panoramę gminy Kikół i Konotopiu. Środowisko nie jest zanieczyszczone u nas. Nie ma obok żadnego przemysłu. Można wypocząć, odetchnąć, wykąpać się w czystej wodzie w jeziorach. Dla turystów na pewno będzie to duża atrakcja
— ocenił Grębicki.
Sołtys powiedział PAP, że ludzie w Konotopiu wierzą we wstawiennictwo Matki Bożej i moc istniejącego tu od lat sanktuarium.
To ma być wotum wdzięczności państwa Karkosików. Sanktuarium obecne jest 300 metrów od tego powstającego posągu. Dla ludzi wierzących to jest wspaniała rzecz. U nas - wiem to osobiście - nie ma żadnych kataklizmów, wichur, ulew, które są w innych miejscach w Polsce. Były też cuda uzdrowienia. Osobiście znam dwie takie osoby - panią i pana, z którym chodziłem do szkoły. Wiele było ponoć także uzdrowień osób, które się nie ujawniały, to jest utajone. Jadąc do Lipna i Kikoła widzę tu dużo rejestracji obcych, z innych województw. Dużo osób się zatrzymuje. Przy sanktuarium obok pomnika ludzie się modlą. Zainteresowanie jest duże, a w święto 15 sierpnia może to i tysiące osób będą u nas
— podsumował sołtys.
Figura Matki Bożej przyciągnie turystów?
Także burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska nie kryje zadowolenia z inwestycji. Podkreśla, że gmina leży przy trasie krajowej nr 10 do Warszawy.
Mamy wiele bardzo atrakcyjnych miejsc. U nas są piękne jeziora. Można tu przyjechać i miło spędzić czas. Moim zdaniem, gdy powstanie ta figura, to przyciągnie jeszcze więcej turystów i pielgrzymów, którzy będą mogli odwiedzić naszą gminę, a może zostaną w tej gminie na dłużej
— powiedziała.
Pracownicy na placu budowy powiedzieli PAP, że prace są już bardzo zaawansowane. Figura jest już wysoka na kilkadziesiąt metrów. Będzie wyższa jeszcze o dwa przęsła dźwigu. Prace muszą się zakończyć przed połową sierpnia. Wizerunek na pomniku jest zbieżny z małym pomnikiem Matki Bożej przy kościele w Kikole.
PAP/tt
